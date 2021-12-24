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Бизнес
«Бывшего зятя» Путина исключили из совета директоров нефтехимического гиганта на внеочередном собрании
24 декабря, 2021 10:46
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Фото: Сибур
Сын давнего знакомого президента России Владимира Путина и его предполагаемый бывший зять Кирилл Шамалов вышел из совета директоров крупнейшей нефтегазовой компании «Сибур». Это следует из сообщения компании от 23 декабря об изменениях в составе совета директоров.
«Сибур» заявил, что совет расширился с 11 до 12 человек. В следующем составе не будет Кирилла Шамалова, следует из сообщения по итогам внеочередного собрания.
Новым членом стал бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон. Он назначен независимым директором.
СМИ называют Шамалова бывшим зятем российского президента. Говорилось, что он женился на дочери Путина в 2013 году, а вскоре после свадьбы получил 3,8% акций компании за 100 долларов.
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