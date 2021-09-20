Билл Гейтс собрался устраивать «новую промышленную революцию» и «клянчит» деньги
Основатель Microsoft Билл Гейтс получил сотни миллионов долларов от семи крупных американских компаний для разработки так называемых чистых технологий, которые могли бы сыграть ключевую роль в борьбе с изменением климата.
Некоммерческая организация, основанная Гейтсом в 2016 году, Breakthrough Energy, объявила о получении инвестиций от Microsoft, BlackRock, General Motors, American Airlines, Boston Consulting Group, Bank of America и ArcelorMittal.
Общий размер инвестиций не разглашается, но, известно, что он перевалил отметку в миллиард долларов.
Гейтс заявил в заявлении, что «новая промышленная революция» необходима, если мир собирается избежать климатической катастрофы.
«Половина технологий, необходимых для достижения нулевого уровня выбросов, либо еще не существует, либо является слишком дорогой для большей части мира. Catalyst разработан, чтобы изменить это», - отметил основатель Microsoft.
Первоначально программа будет сосредоточена на прямом улавливании воздуха, «зеленом» водороде, длительном хранении энергии и устойчивом авиационном топливе.
BlackRock пообещала выделить 100 миллионов долларов в течение пяти лет через свой благотворительный фонд. Microsoft, American Airlines и ArcelorMittal выделили такую же сумму. Остальные не раскрыли размер своих инвестиций, передает CNBS.