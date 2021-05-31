Автомобиль «как у Путина» теперь стал доступен всем желающим

Бизнес

В России разработали автомобиль премиум-класса Aurus, который в качестве топлива использует водород.

В презентации принял участие глава Минпромторга Денис Мантуров, который сел за руль новой модели. «Aurus на сегодняшний день — это не фигура речи — единственный в мире (в своем классе), кто имеет разработанный лабораторный образец на водородном носителе», - заявил Мантуров. По его словам, подобные направления планируют применять и другие автопроизводители на территории страны.

Кроме того, на предприятии Ford Sollers в Елабуге запустили и серийное производство премиальных автомобилей Aurus Senat. В церемонии с помощью видеосвязи принял участие президент России Владимир Путин. Он назвал Aurus Senat «достойной и качественной машинной», на которой он и сам передвигается.

Как отметил глава государства, около 70% поставщиков комплектующих для автомобилей Aurus — это российские компании.

Предполагается, что на запущенном производстве будут выпускать до 5 тысяч автомобилей в год. Цены на премиальные Aurus Senat будут начинаться от 18 млн рублей, сообщает РБК.

В марте в Москве у Белого дома заметили автомобиль Aurus с номером А001МР и стали искать, кто уже ездит на представительском седане.