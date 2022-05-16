Автоэксперт назвал юридический нюанс в национализации московского завода Renault
Автоюрист и эксперт Дмитрий Славнов оценил последствия национализации бренда Renault. 16 мая стало известно о переводе его в собственность правительства Москвы.
По мнению специалиста, на национализирвоанном заводе «Автофрамос» можно запустить обновленные модели электромобилей. Правда, есть нюанс: по закону, оборудование на заводе нельзя менять шесть лет, допускается сборка на имеющейся технике. В течение этого времени компания может выкупить оборудование.
«То есть если брать сейчас юридически и по закону, то в течение шести лет мы ничего не можем менять», - сказал Славнов телеканалу «360». Если за это время компания не выкупит все обратно, то возможна модернизация.
Другая проблема - нехватка запчастей. Однако она, по мнению автоэксперта, решаема.
«Но, опять же, у нас есть параллельный импорт, импортозамещение, импорт... Еще немножко наладить логистику, и вообще все будет в идеале», - отметил он.
Эксперт не исключает влияния обновленного руководства на экономическое состояние автопрома. Оно будет зависеть от приоритетов: станет ли это качество сборки или удешевление производства.
16 мая мэр Москвы Сергей Собянин заявил о планах запустить производство марки «Москвич» на заводе Renault вместо Logan, Sandero и Duster. Сервисное обслуживание будет осуществлять «АвтоВАЗ». Собянин пообещал сохранить большую часть коллектива. На предприятии будет организован выпуск классических автомобилей, а впоследствии - электрокаров.
Завод в Москве приостанавливал работу 28 февраля и 23 марта. Второй уход в простой произошел после того, как украинские власти призвали объявить бойкот французской компании.
Говорилось, что Renault не хочет уходить из России, опасаясь национализации активов.