Авиапаркам угрожает сокращение воздушного парка на 55%
Новые санкции от Евросоюза ударят по российским авиакомпаниям.
Утвержденный премьером Ирландии Майклом Мартином пакет антироссийских санкций лишает российских авиаперевозчиков прав на эксплуатацию европейских самолетов Boeing и Airbus.
Сообщается, что права на использования транспортных средств этих марок находятся у ирландской стороны.
Кроме того, под санкционным запретом оказываются все плановые поставки комплектующих деталей, страхование и техобслуживание всех бортов. В том числе тех лайнеров, которые непосредственно принадлежат российским авиакомпаниям.
Дополнительно стало известно, что воздушные суда, взятые в лизинг, авиапарки вынуждены будут вернуть.
Теперь все, что остается делать компаниям – проводить предполетный осмотр уже имеющихся и не изъятых самолетов.
По информации «Ъ», на которую ссылается телеграм-канал «Readovka» в Минтрансе сегодня по этому поводу запланировано экстренное совещание с крупными авиакомпаниями.