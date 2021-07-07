Авиакомпании свяжут Беларусь с российскими городами
Российские авиаперевозчики получили допуски на организацию международных полетов в ряд городов Беларуси.
Рейсы будут выполняться из Москвы в Гродно и Гомель, а количество полетов из Беларуси в Калининград увеличится в несколько раз. «Икар» и «Северный ветер» получили допуски на полеты семь раз в неделю из Владикавказа в Минск, перевозчик «Ред Вингс» будет выполнять рейсы из Санкт-Петербурга и Калининград в Минск с периодичностью 14 раз в неделю.
Авиакомпания «Икар» также получила возможность летать по маршрутам Калининград - Гомель, Москва - Гомель, Калининград - Гродно и Москва - Гродно с периодичностью семь раз в неделю. Компания «Северный ветер» свяжет Нижний Новгород и Калининград с Гомелем. Рейсы будут выполняться семь раз в неделю, сообщает «Sputnik Беларусь».