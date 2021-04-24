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Бизнес
«Аэрофлот» раскрыл утешающие объятия для россиян после кипрского локдауна
24 апреля, 2021 18:20
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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Российская авиакомпания «Аэрофлот» выступила с обещанием вернуть деньги всем россиянам, купившим билет на Кипр. Накануне на острове был введен локдаун.
В качестве альтернативы возврату, пассажирам рейсов Москва - Ларнака/Пафос и Санкт-Петербург - Ларнака дата вылета которых приходится на период с 26 апреля по 16 мая, в компании предложили бесплатно изменить даты на более поздние.
Усиленный карантин на Кипре, по данным агентства «Интерфакс», предусматривает запрет на передвижение с 9 вечера до 5 утра. Выходы из дома разрешены для получения прививки, поездки на работу или к врачу.
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