«Аэрофлот» раскрыл утешающие объятия для россиян после кипрского локдауна

Бизнес

Российская авиакомпания «Аэрофлот» выступила с обещанием вернуть деньги всем россиянам, купившим билет на Кипр. Накануне на острове был введен локдаун.

В качестве альтернативы возврату, пассажирам рейсов Москва - Ларнака/Пафос и Санкт-Петербург - Ларнака дата вылета которых приходится на период с 26 апреля по 16 мая, в компании предложили бесплатно изменить даты на более поздние.

Усиленный карантин на Кипре, по данным агентства «Интерфакс», предусматривает запрет на передвижение с 9 вечера до 5 утра. Выходы из дома разрешены для получения прививки, поездки на работу или к врачу.