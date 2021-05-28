Турецкие отели изменят систему all inclusive после пандемии коронавируса

Бизнес

Изменения, внесенные в систему all inclusive в турецких отелях, могут сохраниться и после эпидемии коронавируса.

Как сообщил мэр Бодрума Ахмет Арас, в настоящее время привычное для российских туристов обслуживание по системе «все включено» в большинстве отелей страны изменено. Теперь отдыхающие не могут самостоятельно накладывать пищу, за них это делают официанты. Глава города не исключил, что в дальнейшем система будет работать именно по такому принципу.

Арас отметил, что это хорошо с точки зрения гигиены и качества сервиса. Что касается Бодрума, то туризм там в настоящее время безопасен: около 90% объектов размещения проверены и получили сертификаты безопасности, сообщает радио Sputnik.