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Игорь Манн: «Номер 1. Как стать лучшим в том, что ты делаешь»
Игорь Манн: «Номер 1. Как стать лучшим в том, что ты делаешь»

Автор делится личным опытом, а также опытом десятков других бизнес-гуру

Игорь Манн — российский маркетолог, эксперт в сфере маркетинга, автор огромного количества книг по маркетингу, экономике и PR, соучредитель издательства деловой литературы «Манн, Иванов и Фербер».

Он пишет по несколько книг в год, выступает с лекциями и семинарами по всей России и очень много читает. Как он всё успевает? В своей книге «Номер 1. Как стать лучшим в том, что ты делаешь» Игорь Манн делится личным опытом, а также опытом десятков других бизнес-гуру, как раскрыть свой потенциал и добиться успеха.

Книга «Номер 1» - один из немногих трудов Игоря Манна, который будет полезен самому широкому кругу читателей. Бизнесмен, журналист, учитель, программист или чиновник – в какой сфере бы вы ни работали, каждый может воспользоваться практическими советами, описанными в книге, и стать лучшим в своей области.

Что для этого нужно? Немного теории, для начала. Игорь Манн не перегружает читателя информацией, но даёт рекомендации по выбору мотивационной и бизнес-литературы  - на собственные книги, а также на те, которые прочитал сам.

Книга, как говорит о ней сам Игорь Манн, составлена как пошаговая карта. Манн в своей профессиональной деятельности сам пользуется этой картой и предлагает читателю поработать над собой, провести аудит своих сильных и слабых сторон с помощью специальных таблиц-карточек. Затем автор даёт практические задания по раскрытию своих навыков. Также Манн описывает целый набор действенных инструментов, которыми стоит воспользоваться, чтобы повысить эффективность своего труда и организовать рабочий процесс.

«Труд сделал из обезьяны человека. Целенаправленный труд и работа по системе сделает из человека Человека №1. Я в этом уверен», пишет Манн в предисловии к своей книге. В конце концов, чем больше в нашей стране будет №1 – первоклассных специалистов, экспертов, консультантов, сотрудников, руководителей, предпринимателей – тем лучше для каждого города, региона и всей России.

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Места: Россия

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