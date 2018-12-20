Славянск. Там, где начиналась война

Вышло в свет второе издание книги «85 дней Славянска» - документальный труд российского ополченца и волонтёра Александра Жучковского, который лично принимал участие в тех событиях. Первое издание книги о том, как начиналась война в Донбассе даже не успело дойти до книжных магазинов – тираж был раскуплен меньше, чем за месяц. «Русская Планета» побеседовала с автором лучшего non-fiction года. А заодно представляет своим читателям возможность приобрести книгу – пока в наличии!

Жители небольшого городка на юго-востоке Украины под названием Славянск и не подозревали, что их город станет известен на всю планету и на протяжении нескольких месяцев будет в центре внимания мировых СМИ. Именно там началась война в Донбассе: в апреле 2014 года Славянск был занят отрядом ополчения во главе с Игорем Стрелковым.

Несколько тысяч русских ополченцев героически противостояли многократно превосходившей их группировке ВСУ, но спустя 85 дней им пришлось оставить город. Славянск вновь вернулся под контроль украинских военных, и для небольшого городка всё было кончено. А вскоре стало ясно, что Россия не поможет и идею Новороссии можно считать похороненной. Но Славянск так и остался в умах миллионов началом русской ирреденты.

«85 дней Славянска – долгожданный триумф русского духа», - гласит предисловие к изданию. «Какой бы тяжелой и кровавой ни была война, большинство стрелковцев всегда будут вспоминать время обороны Славянска как один из лучших дней своей жизни, потому что именно там они прожили наиболее осмысленные дни, пережили наивысшее напряжение сил и духа, проявили чудеса храбрости и самопожертвования друг ради друга и во имя нашей высшей ценности – России».

До недавнего времени никто не ставил перед собой цель подробно описать хроники тех дней. Александр Жучковский, до войны в Донбассе – житель Северной столицы, политический активист, с началом военных событий на юго-востоке Украины стал волонтёром ополчения и сам был в осаждённом Славянске вместе с легендарным Стрелковым. Целей у книги было две, рассказал Жучковский.

«Первая - описать события в Славянске наиболее достоверно и подробно, и вторая - отобразить политически-идеологическую подоплёку событий в Славянске. Судя по отзывам участников событий и сочувствующих наблюдателей, эти две задачи выполнить удалось», - говорит автор.

Что касается фактологической стороны книги - то её никто серьезно не оспаривает. «85 дней Славянска» - самое подробное и детальное описание тех событий, восстановленное буквально по часам. Как из личных воспоминаний автора, так и из рассказов очевидцев и документов. Можно не сомневаться: в будущем именно эта книга ляжет в основу исторических трудов, посвящённых войне в Донбассе.

Русский национально-освободительный характер Донбасского восстания, который неоднократно подчеркивается Жучковским в книге, воспринимается большинством читателей адекватно и споров также почти не вызывает.

«Почти - потому что есть некоторое количество людей (как правило, левых взглядов), которым не нравится акцент на национальном характере русского восстания на Донбассе. Они считают, что гражданские протесты и затем вооруженные действия имели исключительно социальный (против олигархов) "антифашистский" характер. Я с этим не согласен, и постарался в своей книге обосновать, что Русская весна, прежде всего, - это именно русское национальное движение за возвращение в Россию и воссоединение русского народа, разделённое искусственной украинской границей», - говорит Жучковский.

Книга «85 дней Славянска» издательства «Чёрная Сотня» увидела свет осенью 2018 года. До магазинов первый тираж так и не дошёл: меньше чем за месяц книгу раскупили по предзаказам у издательства. Последние экземпляры разобрали на презентациях «85 дней Славянска» в Москве и Санкт-Петербурге. Что лишний раз подчёркивает актуальность и востребованность хроник Славянской эпопеи.

Сложно себе представить книгу, которая бы устроила абсолютное большинство читателей, говорит Александр Жучковский. Особенно если это книга не с вымышленным сюжетом, а с отображением реальных, недавно произошедших событий с участием очень многих ныне живущих людей.

- РП: Какие отзывы о книге ты получил после её выхода?

- Жучковский: Те немногие критические замечания, которые я успел получить, сводились и к моим идеологическим тезисам, и к описанию ряда эпизодов обороны Славянска, которые некоторые участники событий видят по-разному (кто кем командовал, на кого нападал, откуда стрелял и т.п.). Справедливости ради, скажу, что эти критические замечания исходили от людей, либо покинувших Славянск в ходе его обороны, либо настроенных негативно к командующему гарнизоном Славянска (и главному герою книги) Игорю Стрелкову - то есть вполне вероятно, что данная критика имеет субъективный, личный характер. В целом же отзывы героев книги - от командиров ополчения до рядовых бойцов - меня порадовали, вдохновили, убедили в правильности решения написать такую книгу.

- РП: Кому адресована эта книга?

- Жучковский: Несмотря на очевидную «писательскую удачу», в целом я понимаю, что книга пока остается в рамках довольно узкой аудитории - людей национально мыслящих, неравнодушных к истории и судьбе Донбасса. Более широкая аудитория нами пока не охвачена по двум причинам: книга не успела попасть в крупные книжные сети и магазины, а также была проигнорирована крупными российскими СМИ.

Первая причина связана с тем, что книгу быстро раскупили напрямую у издательства, и оно просто не успело разместить ее в книжных сетях. Когда это будет сделано (со второго или третьего тиража), тогда по динамике продаж можно будет судить об успехе или неуспехе книги уже в широкой аудитории.

- РП: Почему некоторые предпочли не замечать выход книги?

- Жучковский: Причина явно политическая. Как выразился представитель одной организации, отказавшей нам в проведении презентации, «мероприятие может вызвать нездоровый политический ажиотаж». Видимо, того же мнения придерживаются и большинство российских СМИ. Несмотря на то, что на их страницах уже почти пять лет уделяется пристальное внимание украинскому вопросу, книгу «85 дней Славянска» эти СМИ предпочли не заметить.

В первую очередь, потому, что ее содержание явно противоречит политическому курсу РФ, который она избрала еще в 2014 году, признав новый киевский режим и продекларировав, что Донбасс - это часть Украины. Ну и, конечно, никто не хочет рекламировать книгу, в которой главным героем является Игорь Стрелков - человек, весьма критически настроенный к властям РФ и находящийся в чёрных списках всех российских телеканалов и крупных интернет-изданий.

Нельзя сказать, что российская пресса полностью книгу проигнорировала - несколько крупных информационных агентств, которые уделяют большое внимание Украине и Донбассу, разметили со мной интервью, но только благодаря усилиям работающих в этих агентствах журналистов, непосредственно связанных с событиями на Донбассе.

На данный момент первая и единственная книга о событиях в Славянске (и начале войны на Донбассе) остается пока в пределах нашей, условно говоря, национально-патриотической аудитории. Надеюсь, что ближайшие месяцы издательство распространит книгу на более широкую аудиторию, и люди смогут больше узнать, о том, как всё начиналось и что происходило в Донбассе в 2014 году.

Читайте в рубрике «Книги»