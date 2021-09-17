Зума из ЮАР приговорен к 9-летнему тюремному заключению по делу о коррупции
ЙОХАННЕСБУРГ, 17 сентября Reuters - Высший суд Южной Африки отменил бывшего президента Джейкоба Зуму в пятницу за то, что он не принял участия в расследовании дела о коррупции.
Приговор был вынесен после того, как Зума не смог дать показания на расследовании, вызвавшем коррупцию во время его 9-летнего пребывания в должности, которое рассматривается как тест на способность Южной Африки обеспечить власть закона, особенно в отношении могущественных политиков.
Зума, после операции по нераскрытому заболеванию в больнице, в июле попросил суд отменить свой приговор за презрение, утверждая, что он был чрезмерным и что тюремный срок может поставить под угрозу его здоровье и жизнь.
В своем крупном решении Конституционный Суд отклонил его аргументы.
Это была последняя правовая ошибка для 79-летнего ветерана Антиапартеида из правящего Африканского Национального Конгресса, чье президентство в 2009-2018 годах было подорвано широко распространенными обвинениями в коррупции и должностных преступлениях. Он отрицает нарушения.
Его заключение в тюрьму 7 июля после передачи себя в последнюю минуту полиции вызвало некоторые из худших бунтов и грабежей за последние десятилетия, более 300 человек были убиты, а тысячи предприятий были ограблены и разрушены.
Насилие, которое президент Сирил Рамафоза описал как провалившееся восстание, также подпитывалось кипящим разочарованием среди преимущественно чернокожих общин, все еще живущих в жалких условиях задолго до того, как АНК пришла к власти на первых демократических выборах в Южной Африке в 1994 году.