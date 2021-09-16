Жизнь Амра Муссы, бывшего посла Египта, посла в ООН
Взгляните на жизнь Амра Муссы, египетского дипломата, посла и бывшего министра иностранных дел.
1974-1977 годы - помощник министра иностранных дел в Каире.
1977-1981 годы - директор отдела международных организаций министерства иностранных дел Египта.
1986-90 - директор департамента международных организаций министерства иностранных дел Египта.
1990-1991 годы - Постоянный представитель Египта в ООН.
2001 - 2011 годы - шестой генеральный секретарь Лиги арабских государств.
4 февраля 2011 года Мусса участвует в демонстрациях в Каире, стремясь свергнуть Мусса. Он участвует в демонстрациях в Каире, стремясь свергнуть президента Египта Хосни Мубарака. На французской радиостанции, на которой он намекает на президентские устремления, я доступна для моей страны. Я готов стать гражданином, имеющим право стать кандидатом. 27 февраля 2011 года - объявляет, что планирует баллотироваться в президенты.
В отчете говорится, что 24 июня 2012 года национальная избирательная комиссия Египта объявила, что Морси победил бывшего премьер-министра Ахмеда Шафика на президентских выборах с 51,7 % голосов. Муса потребовал от президента возглавить чрезвычайное правительство технократов на шесть-двенадцать месяцев, согласно данным государственного новостного агентства MENA.
Август 2017 года - том один из мемуаров Кетабии публикуется под названием « Моё свидетельство » Муса.
Январь 1, 2021 - Пресс-офис Мусса заявляет, что он дал положительный результат на COVID-19. В заявлении, направленном государственному новостному агентству « Аль-Ахрам », его офис говорит, что его нет необходимости переводить в больницу и что состояние его здоровья стабильное.