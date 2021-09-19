Жители деревни эвакуированы с острова Ла Пальма из-за извержения вулкана
Луис Перес, резидент Эль-Пасо, готовит чемодан со своей одеждой и ненужными вещами, чтобы покинуть свой дом в случае чрезвычайной ситуации на Канари-Айлендском острове Ла-Палма, Испания, 19 сентября 2021 года. ЛАХМА, Испания, 19 сентября Рейтер : около 40 человек с проблемами мобильности и некоторые сельскохозяйственные животные на острове Ла-Пальма были эвакуированы в более безопасные районы в воскресенье после того, как ученые предупредили о росте риска извержения вулкана.
Ученые записали серию землетрясений. По данным Испанского Национального географического института ( Ministeré de la Naturación ), эти землетрясения достигли 3,8 балла в Национальном парке Cumbre Vieja на юге острова.
По словам правительства Канарских островов, уязвимые люди и сельскохозяйственные животные были эвакуированы из Лас-Манчаса, Фуэнкальен, Ла-Бомбилии, Эль-Ремо-э-Пуэрто-Нао, но остров остается на Желтом предупреждении, втором по величине из четырех уровней системы предупреждения.
По словам министерства обороны, для помощи в эвакуации были направлены « солидаристы ».
Власти не приказали эвакуировать до 35,000 человек, живущих вблизи вулкана.
Землетрясения становятся все более сильными, а магма устойчиво движется к поверхности. Существует большая вероятность извержения, что означает, что власти приняли решение эвакуировать некоторых людей, сказал представитель Института вулканологии Канарских островов.
В пятницу власти этих районов посоветовали людям приготовить рюкзак для спасения жизней с жизненно важными предметами снабжения и мобильный телефон на случай, если будет