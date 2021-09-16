Жертвы Мэдоффа получили 568 миллионов долларов из государственного фонда

Зарубежка

По словам министерства юстиции США, в четверг, 16 сентября - Нью-Йорк - жертвы схемы Бернарда Мэдоффа Ponzi могут рассчитывать на получение еще 568 миллионов долларов для покрытия своих потерь, что привело к увеличению общего выздоровления выше 1,8 миллиарда долларов.

Выплаты почти 31000 жертв будут сделаны из Фонда для жертв Мадоффа, правительственного фонда стоимостью 4,05 миллиарда долларов, созданного в 2013 году и управляемого бывшим председателем Комиссии по ценным бумагам и биржам США Ричардом Бриденом.

После седьмого распределения средств Фонду придется выплатить более 3,7 млрд. долларов частным лицам, школам, благотворительным организациям, пенсионным планам и другим лицам.

Более 42 000 заявителей имеют право на получение выплат от следователя. По словам министерства юстиции, последнее распределение повышает их восстановление из всех источников до 81,35 % от их потерь.

Еще 14,5 миллиарда были ликвидированы в результате банкротства назначенным судом попечителем клиентов бывшего банка Bernard L. Madoff Investment Securities LLC.

Мэдофф был арестован в декабре 2008 года после признания своего мошенничества своим сыновьям и через день после ежегодной Рождественской вечеринки его фирмы.

Три месяца спустя он был приговорен к 11 обвинениям и 14 апреля признан виновным по уголовным обвинениям и умер в возрасте 82 лет.

Большая часть правительственного фонда была получена в результате сделки министерства юстиции с бывшим банком Medoff JPMorgan Chase Co и сделки между попечителем Ирвингом Пикардом и поместьем бывшего инвестора Мэдоффа Джеффри Пиковера.

Фонд платит жертвам, которые потеряли деньги непосредственно с Мэдоффом, и третьим сторонам, которые косвенно потеряли деньги, например, инвестируя в фонды-производители. В отличие от этого, Пикард награждает деньгами только бывших клиентов Madeoff, которые, по его оценкам, потеряли 17,5 миллиардов долларов.