Зарубежка

17 сентября « Рейтерс » - В столице Кабула сотрудники министерства по делам женщин страны заменили плакаты на знаки моральной полиции Талибана в пятницу, когда бывшие женщины-работники из департамента сказали, что они были заперты из дома.

По данным фотографий и свидетелей Reuters, вывеска для здания была покрыта заменой дари и арабского языка, прочтя в пятницу министерства по делам молитвы и руководства и поощрения добродетели и защиты нравов.

Женщины сказали, что пытались приехать на работу в течение нескольких недель, только чтобы им сказали вернуться домой, согласно видеозаписи, снятой Reuters

По словам одной из женщин, ворота здания были, наконец, закрыты в четверг.

Я второй кормильец в моей семье, сказала одиночка, которая также сказала, что работает в отделе. Что может сделать афганская женщина, когда в Афганистане нет министерства? Представители Талибана и беспилотники не ответили на просьбы о предоставлении комментариев в пятницу.

Когда Талибан был последним во власти, который в прошлом месяце находился под контролем Афганистана в условиях хаоса, последовавшего за выводом американских войск, в течение 1996-2001 годов девочкам не было разрешено посещать школу, а женщинам было запрещено работать и учиться.

В течение этого периода министерство поощрения и профилактики нравов стало известным как сотрудник общественного права группы, проводя в жизнь свою интерпретацию шариата, которая включала в себя строгий дресс-код, публичные казни и порки.

Список министерских постов, анонсированных Талибаном 7 сентября, включал в себя исполнительного министра по продвижению добродетели и предотвращению злодетели и не упоминал министра-женщину, но группа не подтвердила, что департамент был расформирован или переведен на новую территорию для обеспечения того, чтобы ни один из министерских постов не был разрушен или объявлен публичным.

Вчера один из руководителей Талибана сказал, что женщинам не позволят работать в министерствах с мужчинами.