Женщине предъявлено обвинение в убийстве трех дочерей в Новой Зеландии
18 сентября Рейтер – В субботу после того, как семья прибыла из Южной Африки, всего через несколько недель после того, как семья вернулась в Новую Зеландию, в суде появилась женщина, обвиненная в убийстве своих трёх маленьких дочерей.
Лорен Энн Диккасон появилась в суде в день повторного издания. В суде она приехала в Порт-сити Тимарару, а судья отправил ее в больницу для оценки психического здоровья.
Диккасон, 40 лет, обвиняется в убийстве 6-летних близнецов и 2-летней сестры, по словам полиции. Их тела были найдены в четверг в доме, в котором остановилась семья.
Полиция хотела бы заверить общество в том, что это трагический единичный случай, и мы больше никого не ищем, - сказала полиция в своем заявлении в пятницу вечером.
Дикасон появится в суде в третий раз в 22 октября.
По словам полиции, недавно семья прибыла в Новую Зеландию, город из 29,000 человек на южном острове из Тимарару. Они покинули контролируемую, обязательную изоляцию две недели на прошлой неделе.
Новозеландские СМИ сообщили, что Дикасон и ее муж являются врачами.