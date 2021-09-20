Железная руда упала ниже 100 долларов за тонну впервые за год

Зарубежка

Блумберг - Железная руда увеличила свой спад ниже $ 100 за тонну, по мере того как Китай усилил ограничения на промышленную деятельность в некоторых провинциях.

Цены упали примерно со дня рекордного уровня в мае, при этом фьючерсы торгуются ниже трёх показателей впервые за год, когда сталелитейное производство ограничивает спрос. Китай намерен сократить выбросы парниковых газов в этом году, поскольку он обещает стать к 2060 году нейтральным углеродом, в то время как более недавние ограничения были сосредоточены на улучшении качества воздуха на зимних Олимпийских играх в следующем году.

Меры уже показывают признаки вступления в силу. Производство сократилось в начале сентября после падения до 17 месяцев в августе.

Мы ожидаем очередного падения еженедельных показателей производства стали в Китае, что снова подорвет цены на железную руду, - сказала Атилья Виднелл, генеральный директор компании Navigae Sutch. По его словам, еженедельные поставки из Бразилии также растут неделями, и экспорт Австралии был сильным. У научно-исследовательской фирмы есть краткосрочная цель, которая состоит в том, чтобы 0.41-2.98, а не тонна.

В последнем раунде мер, заводы в провинции Цзянсу получили инструкции по сокращению производства в рамках более широких ограничений на промышленную деятельность, направленную на снижение использования энергии, сообщил Мистиль, ссылаясь на свои опросы операторов. Сокращаются в период до 15-го октября и сосредоточены на строительной стали. Производителям в провинции Чжэцзян также предлагается ограничить работу до 30 сентября. На призывы в Департамент общественной информации Цзянсу и Чжэцзян не ответили по общественному празднику.

Поступки Китая, направленные на то, чтобы обуздать свою гигантскую сталелитейную промышленность, в этом году разожгли рынки железной руды, в первой половине, когда заводы поспешили загрузить свои объемы стали вперёд, прежде чем будут введены новые ограничения на производство. Цены также влияют на спад в жилищном секторе, а также опасения, что беспорядки в отношении разработчиков China Evergrand Group могут еще больше возыметь влияние на критически важный источник спроса на сталь и металлы.

В Сингапуре фьючерсы на короткое время утонули более 11 %, прежде чем в 10:51 утра они понизятся в Сингапуре до 16,660 утра, в 10:51 утра по местному времени. Цены упали на девятый день, приближаясь к самому длинному периоду убытков с 2015 года.