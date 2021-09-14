Заявка Сантандера на то, чтобы сделать банкира UBS Орсела его генеральным директором, закончилась в Мадриде

Зарубежка

Сантандер и Орсель оказались в Мадридском суде после того, как крупнейший банк Испании отказался от планов сделать инвестиционного банкира UBS Орсела своим генеральным директором в январе 2019 года после спора по поводу его пакета выплат.

Орсель отказался комментировать, в то время как юридическая команда Сантандера не была готова немедленно.

Процесс был приостановлен в мае после того, как адвокат Орсела попросил председателя UBS Акселя Вебера и Марка Шелтона дать показания в самом большом швейцарском банке.

Из-за проблем, связанных с отдаленными тестами, Сантандер попросил судью Хавьера Санчеса Белтрана отправить в Швейцарию так называемую судебную комиссию, как тогда сказал источник.

Источник из мадридского суда вчера сказал, что Вебер и Шелтон дают свидетельские показания удаленно от Швейцарии после того, как судебное дело было рассмотрено?

Слушания возобновятся в 1200 по местному времени 20 октября.

Источник добавил, что генеральный секретарь Сантандера Роберто ди Бернардини, который подписал первоначальное предложение Орсела о работе, и Хайме Перес Ренвелес, глава испанского банка в то время по людским ресурсам, будут давать показания лично.

Дело вращается вокруг того, было ли письмо Орселу на четырех страницах обязательным договором или необязательным первоначальным предложением.

В мае босс Орсела Ана Ботин выступила в суде в защиту отказа Сантандера от многомиллионного предложения евро.