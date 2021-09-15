Заводы в США замедляются в августе из-за COVID - 19 дефицитов
ВАШИНГТОН – Производство на американских фабриках замедлилось более чем ожидалось в августе, несмотря на потрясения, вызванные ураганом « Ида », и сохраняющийся дефицит сырья и рабочей силы, поскольку COVID – 19 пандемия затягивается
Производственная продукция выросла на 0,2 % в прошлом месяце, по словам Федеральной резервной системы в среду. Данные за июль были пересмотрены, чтобы показать рост производства на 1,6 % против 1,4 %, как сообщалось ранее.
Экономисты, опрошенные Reuters, предсказывали, что производство вырастет на 0,4 %.
Крушение сырья вызвано последней волной инфекций, вызванных главным образом в Юго-Восточной Азии вариантом дельте коронавируса, а также заторами в портах Китая.
Компания General Motors Co заявила, что в этом месяце сократит производство на своих заводах в Индиане, Миссури и Теннеси из-за продолжающегося дефицита микрочипа. Компания Ford Motor Co. также сокращает производство грузовиков.
Некоторая часть замедления в производстве отражает ротацию расходов на услуги от товаров, связанных с вакцинацией от COVID-19. Производство, на долю которого приходится 11,9 % экономики США, по-прежнему поддерживается предприятиями, которые отчаянно пытаются пополнить акции после того, как запасы были значительно сокращены в первой половине года.