15 сентября Reuters : экспортная станция LNG компании Berkshire Hathaway Energy в Коув-Пойнт в Мэриленде закроется на три недели, начиная с 20 сентября, согласно данным трубопровода и аналитикам.

Официальные лица из компании Berkshire Hathaway Energy в среду подтвердили, что обслуживание станции снабжения и компрессора начнется в сентябре 20 сентября, но не подтвердят закрытие станции ликфации примерно за день до перебоев.

Торговцы отметили, что сокращение потоков газа на экспортные предприятия СПГ должно быть взвешено на ценах на природный газ в США, которые достигли семилетнего максимума в течение третьего дня подряд в среду.

Любое сокращение экспорта американского газа может привести к еще более высокому росту цен на европейский газ, которые уже подскочили до рекордного уровня, составляющего чуть более 30% в сентябре.

Аналитики в Energy Aspices сообщили, что Коув Поинт собирается ежегодно закрываться на три недели начиная с 20 сентября, что сократит спрос на пищевый газ на 0,75 млрд кубических футов питьевой воды в день до 10 октября.

Миллиарда кубических футов достаточно, чтобы обеспечить около пяти миллионов американских домов на один день.

Если Коув Поинт закроется в соответствии с ожидаемым графиком обслуживания, сроки будут соответствовать годовым остановкам обслуживания в 2018, 2019 и 2020 годах.

Компания Berkshire Hathaway Energy Cove Point инвестирует 25% акций в компанию и управляет половиной ее мест расположения. Остальные принадлежат единицам Dominion Energy Inc 50 % и Brookfild Asset Management Inc5 5 % Cove Point предназначены для ликования около 0,75 баррелей газа.

Когда Доминион управлял предприятием, он продал его мощности в течение 20 лет дочерней компании Tokyo Gas Co Ltd и STcove Point, которая является совместным предприятием между единицами японской торговой компании Sumitomo Corp и GAIL India Ltd.