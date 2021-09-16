Завещание принца Филиппа останется частным в течение 90 лет.

Зарубежка

Герцог Эдинбургский принц Филипп говорит с бывшими военнослужащими во время церемонии ветреной ветреной церемонии в честь 80-ой годовщины английского легиона в Валюте 29 апреля 2001 года на Мальтийском военном мемориале в Ченотафе в Флориане за пределами Валюты. РЕЙТЕРЫ, ДАРИН Заммит Лупи Фотография : Даррин Заммит Лупи

Лондон, 16 сентября : Рейтер : воля принца Филиппа, покойного мужа королевы Елизаветы, останется приватной в течение, по крайней мере, 90 лет, чтобы сохранить достоинство своего монарха, постановил судья Высшего суда Лондона.

Он женился на старом королевском герцоге Эдинбурга, который жил с 95-летним британским монархом более семи десятилетий, умер 9 апреля в возрасте 99 лет в замке Виндзора своей жены, домом в Лондон-Запад.

В соответствии с конвенцией, принятой еще в 1910 году, Эндрю Макфарлейн сказал, что согласен с семейным отделением суда, и что ни одна копия завещания не должна быть сделана для записи или хранится в архиве суда, он также высказался в пользу исключения права собственности из права на разрешение вопроса о том, какая степень публичности будет, вероятно, очень обширной и полностью противоречащей цели сохранения достоинства монарха, МакФарлейна, о чем говорится в решении, опубликованном в четверг.

По его словам, после смерти высокопоставленного королевского деятеля заявление о том, чтобы запечатлеть завещание, было подано президенту Семейного отдела, и такие слушания и судебные решения остались в тайне.

Он сказал, что является хранителем сейфа, содержащего более 30 конвертов с волей погибших королевских королей.

Последние дополнения были сделаны в 2002 году после смерти матери королевы Елизаветы Маргарет и ее сестры Принцессы Елизаветы, сказал он.