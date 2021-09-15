Заражение Covid 19 в США вызывает тревогу

Зарубежка

По мере того как школа находится в хорошем состоянии, а вариант Delta бушевает, 19 случаев COVID и госпитализации бушуют у детей и вызывают тревогу. Начиная с июля, в Соединенных Штатах, Американская академия педиатрии сообщила репортерам в понедельник, что количество случаев заболевания педиатром увеличилось на 240 %, не маскируя при этом вероятного вкладчика. Вакцины продолжают играть неотъемлемую роль в этой головоломке, и все больше детей госпитализируются и посещают отделение скорой помощи в штатах с более низким уровнем вакцинации, согласно Американскому центру по контролю и профилактике заболеваний CDC. Этот вирус действительно предназначен для людей, которые не получают вакцину, а также для детей и подростков, которые имеют квалификацию, но не могут ее получить. В США, где с мая дети в возрасте до 12 лет получили доступ к вакцинам, по последним данным CDC, их перезарядка, по-видимому, составляет около 40%. Между тем, горстка стран уже начала вакцинировать маленьких детей, с Кубой, которая стала первой страной в мире, вакцинировавшей целых 2 года, чтобы благополучно вернуть детей в классы.

Нужно ли больше времени на утверждение вакцин от коронавируса?

А : Миллионы взрослых были успешно вакцинированы против COVID-19, но эти результаты не могут заменить исследования, необходимые для детей.

Доктор Джеймс Версалович, временный главный педиатр в Детской больнице Техаса, объясняет почему. Как мы знамениты, говоря в педиатрии : дети не маленькие взрослые. Дети – это дети, сказал он. Их организм развивается и будет реагировать по-другому, и мы должны относиться к ним по-другому. Если люди в возрасте 12 лет и студенты должны были выйти из испытаний для взрослых производителей вакцин, владельцы вакцин разработали иммунизацию, процесс, направленный на поиск иммунной реакции у детей, которая похожа на взрослых.

Данные показали, что для этой возрастной группы иммунная реакция равнялась реакции взрослых.

По состоянию на 1 августа люди, не имеющие пропуска на здоровье, доказывающие их статус прививки, или недавний отрицательный тест, не смогут войти в гостиницы и кафе или преодолевать большие расстояния на поезде. Медицинские работники - группа из примерно 2,7 миллионов человек во Франции, которые не вакцинированы, уволены или отстранены от работы без оплаты.

Несмотря на некоторые ранние возражения, игра Макрона, похоже, приносит значительные выгоды. Сразу после его выступления 12 июля 2002 года во Франции произошел всплеск назначений на вакцинацию. Отчасти из-за увеличения уровня вакцинации, а также из-за значительного увеличения числа испытаний, связанных с пропуском Ковида, и восстановления мандатов масок в регионах, сильно пострадавших от варианта Дельты, материковой Франции удалось в значительной степени обойти четвертую волну, охватившую Европу и США. Месяц, прошедший с начала новой французской системы здравоохранения, данные агентства здравоохранения страны показывают общее снижение числа госпитализаций и госпитализаций ISU, начиная с летних высот.

Строгий карантин Китая на срок до 21 дня вызывает сомнения после новой вспышки.

Человек, который отработал 21 день обязательного карантин из-за границы по возвращении в Китай, был идентифицирован как вероятный источник новой вспышки, поднимая вопросы по поводу устойчивости стратегии страны с нулевой ковидом, одной из самых строгих в мире, пишет Стив Джордж и Нектар Ган.

Согласно государственным СМИ, этот человек девять раз тестировал на вирус в течение 21 дня карантина, перед тем как дать положительный результат после прибытия в Китай через 24 дня после въезда в страну. Китайские власти не сообщили о том, когда, где или как этот человек заразился вирусом, но период инкубации дольше 21 дня является крайне необычным.

Новая вспышка в Китае на юго-востоке провинции Фудзиан заразила более 60 человек, в том числе 15 учеников начальной школы. Она появилась через две недели после того, как Китай сдержал самый сильный взрыв коронавируса за более чем год, подчеркнув растущую проблему, создаваемую крайне заразным вариантом Дельты - даже перед лицом самых жестких мер.

Не бойся задавать вопросы в школе своего ребенка.

Один из самых рискованных условий во время обеда – во время школьных часов, когда дети не носят маски и могут быть переполнены вместе. Как родитель, вы можете предпринять шаги, чтобы уменьшить риск, спрашивая у вас в школе условия, которые можно предложить во время обеда и закусок, говорит медицинский аналитик CNN д-р Лиана Вэнь.

Когда я могу спросить о карантинных протоколах для Соединенных Штатов? Требуют ли все в классе карантин или же тестирование является одним из вариантов, позволяющих снизить потребность в длительном карантине - или же в нем пропущенном во время индивидуального обучения, а также потребность в длительном карантине? Это еще один случай, когда быстрое тестирование полезно ; какие виды тестов предоставляются студентам и их семьям?