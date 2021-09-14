Запирание коронавируса на Филиппинах закончится в четверг

Зарубежка

Вид с воздуха показывает минимальное движение на круговой транспортной развязке в Метро Маниле, Филиппины, 9 августа 2021 года, в течение двухнедельной изоляции после всплеска коронавирусной болезни COVID-19 случаев в Кезон-Сити. Фото сделано с помощью дрона. Аристократ Адриан Португалец подает документы Роману Адриану Порту.

МАНИЛА, 14 сентября Рейтер : столичный регион Филиппин собирается прекратить широкомасштабные ограничения на коронавирус с четверга, когда правительство начнет экспериментальную проверку локализованных блокировок, на фоне усилий по контролю распространения вируса и восстановлению экономики.

По словам чиновников, локализованное блокирование будет сопровождаться пятью уровнями готовности, разрабатывающими диапазон предприятий для работы, включая деятельность, нацеленную на полностью вакцинированных лиц.

Если такая же формула будет успешной, то она может быть применена и на Филиппинах, которые борются с одной из худших вспышек коронавируса в Азии.

Изменение стратегии правительства по COVID-19 вскоре может открыть путь к адекватному обучению в школе лицом к лицу и открытию развлекательных объектов в помещениях в районах с низкой передачей вируса и ограниченной пропускной способностью больниц.

С четверга уровень боевой готовности будет изменен в Метро Маниле, что позволит проводить обед в помещениях на 30 % вместимостью и на свежем воздухе для небольших групп полностью вакцинированных людей, рассказала на брифинге заместитель министра здравоохранения Мария Росарио Вергери.

Религиозные собрания и услуги личной помощи будут разрешены на уровне 30 % от создания потенциала.

Столица, в которой расползается 16 городов, где проживает 13 миллионов человек, является эпицентром коронавируса в стране, на который приходится треть случаев и каждый четвертый смертельный случай. Три пятых населения были полностью вакцинированы от COVID-19, правительственные данные показали.

За этим сдвигом последовали призывы некоторых медицинских работников к более жестким ограничениям для того, чтобы предоставить больницам пространство для дыхательных путей.

До сих пор случаи остаются прежними. Это как Олимпийские игры, мы ждём, когда мы достигнем нового рекорда, Генев Ривера-Рейес, общественный врач, сказал Рейтеру.

Общее число случаев инфицирования в Метро Маниле за последние 30 дней составило более одной пятой от всего 2,2 миллиона случаев в стране, в то время как общее число смертей достигло 35 145.