Запасы сырой нефти в США падают, несмотря на вакцинацию

Зарубежка

СИНГАПУР – Цены на нефть в среду после того, как промышленные данные показали более значительное, чем ожидалось, сокращение запасов сырой нефти в Соединенных Штатах, крупнейшем в мире потребителе нефти, а также ожидания, что спрос восстановится по мере расширения применения вакцины.

Нефтяная нефть в Бренте выросла на 0133 год до 73,99 долл. США за баррель, в то время как сырая нефть в Западном Техасе выросла на 44 цента, или на 0,5 %, до 70,90 доллара за баррель.

По данным двух рыночных источников, все запасы сырой нефти, бензина и дистилляций в США упали во вторник после того, как ураган Ida закрыл многочисленные нефтеперерабатывающие заводы и оффшорное бурение в США. Неделя, закончившаяся 10 сентябрям, упала на сырую продукцию API. Аналитики ожидали падения в среднем 3,5 миллиона баррелей.

По словам Эдварда Мои, старшего аналитика ОАНДА, ураган « Ида » оказал гораздо большее воздействие, чем ожидалось, и производство в Мексиканском заливе может с трудом вернуться до тех пор, пока не закончится тропический шторм Николая, который накажет регион проливным дождём.

Тропический шторм Николас медленно двигался вдоль побережья Персидского залива во вторник, омывая штаты Техас и Луизиана проливными дождями, наводняя улицы и оставляя сотни тысяч домов и предприятий без власти.

Техасские нефтеперерабатывающие заводы продолжали нормально работать, несмотря на массовые наводнения и отключения электроэнергии.

Ущерб, нанесенный Николасом, нанесённый через две недели после того, как ураган Ида вырубил значительное количество нефтеперерабатывающих мощностей на побережье Персидского залива в этом месяце.

Между тем, после трехмесячного сползания глобального спроса на нефть из-за распространения варианта Дельты коронавируса и возобновления пандемических ограничений, распространение вакцины должно было восстановиться, как сказал во вторник Международный энергетический агентств МЭА. Также помогает поднять цены.

Однако, некоторые детали о планах Китая продавать сырую нефть из стратегических резервов под давлением цен, а администрация государственных резервов Китая заявила, что 24 сентября она выставит на аукцион 7,4 миллиона баррелей сырой нефти.