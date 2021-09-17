Зарубежка

ACCRA, 16 сентября Reuters - Главный региональный блок Западной Африки ввел санкции против хунты в Гвинее и потребовал, чтобы она вернулась к конституционному правлению в течение шести месяцев, - сказал президент комиссии блока.

После чрезвычайного саммита Экономического Сообщества западноафриканских государств в Аккре Жан-Клод Касси Брау заявил, что они заморозят финансовые активы и введут запрет на поездки членов хунты и их родственников.

По словам Брау, в течение шести месяцев должны состояться выборы, призывающие к незамедлительному освобождению президента Альфа Конде, который был свергнут военным переворотом на прошлой неделе.

Региональные лидеры, которые участвовали в саммите, приветствовали жесткие меры, согласованные блоком в ходе третьего переворота в Западной и Центральной Африке в апреле. Политические потрясения усилили опасения по поводу регресса в направлении военного правления в богатом ресурсами, но пострадавшем от нищеты регионе.

Лидеры « переворота » в Гвинее не сказали, как долго продержится переходное правительство или кто будет его возглавлять.

На этой неделе хунта, возглавляемая Мамади Думбойа, бывшим членом Французского иностранного легиона, проводит консультации с различными общественными фигурами, группами и лидерами бизнеса в стране, чтобы наметить рамки для перехода.

В рамках четырехдневной консультации хунта встретилась в четверг с главным деловым лобби и руководителями горнодобывающих фирм Гвинеи, работающих в их отрасли боксита, золота, железной руды и алмазов.

Среди участников переговоров в Конакри был генеральный менеджер топ-продюсера Boxit Soci tmini re Bok SMB Frederic Buziges, который проходил в Гвинее.

По его словам, сообщения обсуждались, и мы указывали на наше участие и готовность успокоить всех наших инвесторов, чтобы продолжить нашу работу, решить проблемы, с которыми он столкнулся, не делясь подробно о том, что обсуждалось с хунтой.

SMB принадлежит консорциуму, в который входят Shanghai Waying International Group, Shandong Weiqiao - дочерняя компания крупнейшего в мире частного производства аэробиотики China Hongciao 1378.