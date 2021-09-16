Южнокорейская компания SK Innovation одобрила разделение своего аккумуляторного бизнеса
СЕУЛ-Рейтер - SK Innovation Co Ltd. сообщила, что ее акционеры в четверг одобрили предложение компании разделить свой бизнес по производству батарей в новой компании.
Это решение открывает путь бизнесу по производству батарей, поставщику компании Ford Motor Co, Hyundai Motor Co и другим компаниям, чтобы потенциально мобилизовать средства и привлечь общественность, чтобы профинансировать увеличение своих дорогостоящих производственных мощностей.
Подразделение, которое будет запущено 1 октября, впервые стало полностью владеющим дочерней компанией SK Innovation, предварительно названной SK Battery Co Ltd. Более 80 % акционеров SK Innovation проголосовали за этот план, - заявил в заявлении SK Innovation.
Два акционера с долей в 8,05 % проголосовали против плана разделения акций во вторник, ссылаясь на опасения по поводу ущерба стоимости акций.
Доля SK Innovation, торгуя 1,4 %, снизилась по сравнению с 0,5 % снижением в контрольном KOSPI по отношению к 0131 GMT.