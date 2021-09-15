Европейский Союз против гибридного нападения со стороны Беларуси
СТРАСБУРГ, 15 сентября - Рейтер - Европейский Союз будет выступать против гибридной атаки Беларуси, используя миграцию, - сказал главный исполнительный директор блока, - но подчеркнул, что Союз будет оставаться хрупким до тех пор, пока его 27 стран-членов будут разделены по проблеме горячих кнопок.
Они буквально посадили людей в самолеты и толкнули их к нашим границам, как сказал в среду президент Европейской комиссии Урсула фон дер Лейен белорусским властям во время ежегодной политической речи в Европейском парламенте.
Это гибридная атака, направленная на дестабилизацию Европы. По ее словам, мы никогда не потерпим этого, обещая Литву, Латвию и Польшу, которые граничат с Беларусью и имеют восточные внешние границы ЕС. Тем не менее, она подчеркнула горькое внутреннее разделение Союза по вопросу о том, как обращаться с беженцами и мигрантами, означало, что блок оставался открытым для шантажа, в то время как люди контрабандисты и геополитические соперники Европы получали выгоду.