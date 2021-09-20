Зарубежка

Блумберг - европейские акции упали больше всего за один месяц, так как подавление Китаем недвижимости и беспокойство перед собранием Федеральной резервной системы на этой неделе усилило настроения по поводу отсутствия риска.

Индекс Stopx Europe 600 упал до 17,7 %, самый низкий со времен 19 августа, и достиг максимального уровня с 21 июля. Доля основных ресурсов упала больше всего, а субиндекс снизился до 33,3 % по мере углубления железной руды и падения базовых металлов. Индекс DAX снизился на 298 долларов, и дневной индекс начал действовать, а банки и автомобильные акции не функционируют.

В понедельник, растущие инвесторы тревожатся по поводу подавления Китаем недвижимости, раздираемые рынками, разрушая гонконгских застройщиков. Однако портфельный менеджер Kailos Partners Альберто Точинио не считает, что на других континентах будет иметь место заразный эффект.

По словам Точини, коррекция была ожидаема и является здоровой после одного из крупнейших непрерывного митингов в истории, который в конечном счете возобновится. По его словам, к другим факторам, которые уменьшают доверие инвесторов в краткосрочной перспективе, относятся инфляция и замедление экономического роста.

« Stopx 600 » оправляется от рекордного уровня, которого достигли в августе, когда инвесторы сосредоточились на этих проблемах. Все взгляды связаны с политическим заявлением ФРС в среду, в котором чиновники, как ожидается, сделают шаг в сторону сокращения стимулов.

Все ФРС, Банк Англии и Банк Японии на этой неделе обновят свою политику и градуируют свое послание очень осторожно, чтобы не раздражать инвесторов дальше, сказал Иан Уильямс, экономист и стратегический аналитик в Пил Ханте.

По состоянию на 2 января, европейский контрольный показатель в Лондоне был на 1,6 % ниже, чем в 8:50 утра.

Среди самых крупных индивидуальных переносчиков, англо-американский индекс вырос до 71.8, в то время как Deutsche Luftansa AG вырос на 23.7 после объявления о планах повысить 2.14 млрд млрд евро, чтобы возместить часть финансовой помощи немецкому правительству. Между тем, роскошные акции, в том числе LMRCH и Kering SA, упали в условиях постоянных беспокойств по поводу замедления экономического роста в Китае.