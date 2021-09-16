Европейские фондовые индексы растут на фоне ослабления опасений по поводу экономического кризиса в Китае

Зарубежка

В четверг, китайские акции выросли, так как подскочили запасы путешественников и ночная сила на Уолл-стрит помогли компенсировать беспокойство по поводу замедления экономики Китая, которое затащило шахтёров.

Панъевропейский индекс STOXX 600 вырос на 0,7 %, поднявшись до высокой цены за шесть недель на предыдущей сессии.

Путешествие выросло на 3,1 %, чтобы победить четырехдневный проигрыш, в то время как автопроизводители выросли на 0,6 % до максимума за месяц.

Самый крупный недорогой авианосец Европы Ryanair вырос на 5,6 % после повышения долгосрочного прогноза движения. Компания Wizz Air, лёгкий Джет, владелец British Airways IAG и EasyJet получили почти 4 % каждая.

В то время как европейские акции попали под давление из-за опасений по поводу экономики Китая и последствий долговых проблем, вызванных « China Evergrande Group », азиатские акции торгуют на твердой основе, поскольку сильные американские данные в среду усилили оптимизм по поводу восстановления в крупнейшей мировой экономике

Горнодобывающие компании, такие как Rio Tinto, Anglish American и BHP Group, были одними из самых высоких показателей, так как цены на металл упали после того, как Китай повторил планы по выпуску большего количества металлов из своих запасов.

Немецкий автомобильный поставщик Vitesco упал на 2,5 % ниже STOXX 600 после побочного воздействия своего автомобиля Continental AG.

Индекс коммунальных услуг вырос на 0,1 % после падения почти на 3 % в среду. Испания быстро приняла чрезвычайные меры по сокращению счетов за электроэнергию в начале этой недели, что вызвало беспокойство по поводу удара по прибыли коммунальных предприятий.

Испания « Эндеза » и « Ибердрола » увеличили потери на третий день до самого низкого уровня с 2020 года.

Италья также стремится ввести краткосрочные меры для компенсации ожидаемого роста розничных цен на электроэнергию, - сказал министр в своем радиоинтервью.

По словам Экитских аналитиков, запасы в этом секторе страдают от рисков, связанных с регламентирующим вмешательством, как в Испании, и будет необходимо увидеть, как вмешаются другие правительства Европы.

Нынешние цены не отражают высоких цен на энергоносители и газ. Владелец журнала Lagardere упал на 20,3 % после того, как медиагруппа Vivendi заявила, что покупает другую долю компании, открыв путь для полного поглощения компании.

Бренд британской моды Superdry подскочил на 14 % после того, как прогнозировал восстановление доходов в 2022 году.