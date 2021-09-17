Европейские фондовые индексы демонстрируют рост за неделю, поскольку Великобритания ослабляет ограничения на поездки
17 сентября Reuters - Европейские акции были на пути к еженедельным прибылям в пятницу, как новости о том, что Британия рассматривает возможность демонетизации ограничений на поездки, увеличили количество авиакомпаний и групп в гостиницах, в то время как отскок ценностных акций также поддерживал основные рейтинги.
Панъевропейский индекс STOXX 600 вырос на 0,7 % к 0711 году и был предназначен для квартальной прибыли 0,6 % после того, как опасения по поводу глобального экономического роста ослабили рынки в начале недели.
После закрытия 34,6 % в четверг в одном из лучших за один день в этом году, европейский индекс путешествий и отдыха добавил 1,0 %.
Wizz Air, British Airways - Владелец IAG и отели InterContentental Otels выросли между 1210 и 4,0 % после того, как Великобритания подумала о смягчении правил COVID-19 для международных путешествий.
Розничные и банковские компании были одними из ведущих отраслевых приобрететелей с более чем 1.0 экономической деятельностью в каждом из них.
Коммерзбанк Германии поднялся вверх на 31,9 % после того, как американский инвестор в Handelsblatt объявил о покупке 15,6 % штата после федеральных выборов.