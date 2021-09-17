Европейские энергетические компании лишены огромных доходов от рекордно высоких цен на газ

Зарубежка

ЛОНДОН МАДРИД МИЛАН Рейтер – Некоторые европейские энергетические компании были отрезаны от доходов бампера от рекордно высоких цен на газ и электроэнергию, поскольку их продажи в основном заблокированы по более низким ценам и испытывают дополнительное давление со стороны правительств, действующих для защиты потребителей.

Энергогенераторы говорят, что государственное вмешательство может ограничить долгосрочные инвестиции, необходимые для реализации планов энергетической трансформации блока, в то время как более мелкие розничные поставщики без капитала для хеджирования могут обанкротиться – что означает новые варианты для потребителей.

Стандартные цены на газ в Европе выросли до 250,000 в этом году из-за ряда факторов, таких как низкий уровень акций, высокий спрос в Азии и инфраструктурные перебои, что привело к рекордно высокому уровню цен на энергоносители в Великобритании и Европе.

Теоретически это должно быть выгодным временем для генераторов с возобновляемыми ветряными и солнечными или гидроэнергогенераторами, которые смогут извлечь выгоду из высоких оптовых цен без необходимости платить более высокие затраты на топливо и газ.

Но когда большинство генераторов застраховали свои форвардные продажи, они заявляют, что у них было мало возможностей извлечь выгоду, в то время как действия правительства в Испании вызвали возмущение.

Электрические компании продали 10000 своих базовых гидроэлектростанций, атомных и возобновляемых источников энергии в 2021 году и более 1500 единиц продукции в 2022 году, по гораздо более низким ценам, чем рынок поставщиков электроэнергии AELEC, ассоциация поставщиков электроэнергии Испании, формирующая EDP, Endesa, Iberdrola и Viesgo, заявила.

Enel, единица крупнейшей энергоресурсы в Европе Endesa, обвиняла рост цен на газ в снижении прибыли на 1,6 процента в первой половине года.

Напуганное последствиями для потребителей, многие домохозяйства до сих пор борются с экономическими последствиями COVID-19, испанское правительство хватило на то, чтобы гарантировать, что генераторы не будут получать неожиданную прибыль и не будут когтями, которые воспринимаются как излишки.

Аналитики Barclays предсказывают, как это повлияет на Ибердролу, крупнейший генератор электроэнергии Испании, который генерирует электричество и имеет розничных клиентов, на 2021 год, в размере более 450 миллионов евро.

Представитель компании Iberdrola заявил, что нынешнее национальное регулирование усугубило проблему роста международных цен на газ и электроэнергию в критический момент для многомиллиардных инвестиционных планов по сокращению выбросов.

Вмешательство в Испанию не решит эти проблемы. По словам пресс-секретаря, такая реакция приведет лишь к возникновению новых проблем для клиентов в предстоящие месяцы и годы.

В действиях Мадрида массовые демонстрации потрясли акции энергетических компаний. CNBC с понедельника обыграла Enel на 6 %, в то время как Iberdrola на этой неделе пережила, как более 8 % ее стоимости уничтожило рынок.

Этот шаг повысил вероятность возможного вмешательства в других странах.

По словам двух источников, если розничные цены на электроэнергию увеличатся на 161, Италия постарается отменить то, как счета за электроэнергию подсчитывались в попытке снизить цены.

Эквита сказала, что предположительно худшее воздействие на основные доходы от эндоскопа, 1 млрд евро, не является главной причиной беспокойства, а, скорее, ухудшение нормативно-правовой среды и боязнь подобных решений в других странах.

Абсурдно то, что страны случайно врываются на рынок и конфисковали доходы, что делает невозможными для компаний необходимые усовершенствования модернизации активов поколения, которые будут нести безопасность электросети, сказал Кристиан Руби, генеральный секретарь европейской федерации электроэнергетики Евр Электричество.

В Британии ценовое воздействие остро ощущалось на некоторых мелких поставщиков энергии страны, которые менее в состоянии застраховать свои потребности.

Меньшие поставщики, как правило, имеют меньше доступных операционных капиталов и меньше возможностей для хеджирования вперёд, а это означает, что любые неограниченные позиции будет сложнее справиться с недавним резким ростом оптовых цен, как сказал Дэн Старман, глава компании Cornwall Constructures.

Четыре маленькие британские энергетические компании, вместе взятые, с более чем 600,000 заказчиков, прекратили торговлю только в этом месяце, и за этим может последовать еще больше. nL 1 N 2 QG 1 CT Ofgeem на этой неделе издал заказ независимому поставщику Arvo Energy, у которого есть около 40000 клиентов с заказом на дополнительные подробности о его финансировании. Компания Arvo Energy не смогла связаться с Reuters за комментарием.

В Британии уже существует ограничение на сумму, которую поставщики могут облагать стандартными пошлинами, установленными Ofgem. Это будет расти в среднем до 1 277 фунтов стерлингов 1,62 года. По данным из 90 в год, при текущих ценах средний размер будет превышать 1500 фунтов стерлингов в год.