Европейские акции упали на 1%, поскольку инвесторы готовятся к стимулированию ФРС
В понедельник азиатские акции упали на 1,1 до почти двухмесячного минимума, отследив более низкий уровень западных акций, поскольку инвесторы опасались, что основные центральные банки начнут посылать сигналы о сворачивании своих программ стимулирования в эпоху Пандемии на различных совещаниях на этой неделе.
По панъевропейскому индексу StoXX 600 к 0706 году индекс MT упал на 13,4 %, а энергетические и горнодобывающие запасы привели к снижению цен на сырьевые товары.
Стандартный европейский фондовый индекс упал в течение трех недель подряд, беспокоясь о замедлении роста мировой экономики и побочных последствиях ужесточения регулирования китайских фирм.
Политическое заседание Федеральной резервной системы США будет организовано во вторник и среду, где, как ожидается, центральный банк заложит основу для сужения. В четверг Банк Англии проводит собственную политическую встречу.
Немецкий фондовый рынок упал на 13,6 %, поскольку данные показали более значительный, чем ожидалось, скачок цен производителей в прошлом месяце.
В понедельник начал торговать бенчмарком германского индекса : число избирателей увеличилось с 30 до 40.
В бизнес-новостях, Люфтана упала на 0,6 %, после того как заявила, что собирается собрать 2,14 миллиарда евро, чтобы вернуть часть правительственной финансовой помощи, которая была обеспечена Германией во время кризиса с коронавирусом и последовала за ее перспективами роста в 2022 году.