Европейские акции падают по мере того, как инвесторы приготовляются к восстановлению экономики США
График немецкого индекса стоимости акций DAX показан на Франкфуртской фондовой бирже во Франкфурте.
Рейтеры - Ранние доли упали, так как была добавлена осторожность перед последними инфляционными данными США, а слабость в роскоши и добыче полезных ископаемых компенсировала оптимизм по поводу восстановления экономики в регионе.
Панъевропейский индекс STOXX 600 снизился на 0,2 % после частичного восстановления после спада на прошлой неделе в понедельник.
Богатые акции, в том числе LVMH, Керинг и Ричемонт, упали от 1,6 % до 2,0 %, а их азиатские коллеги понизили опасения по поводу распространения COVID-19 случаев в Китае.
Производитель ювелирных изделий Пандора вырос на 3.7 % после того, как заявил, что стремится достичь роста продаж от 6,0 % до 8,0 % в ближайшие годы.
Управление товарами FTSE в стране шло ниже, несмотря на то, что данные показали, что британские работодатели внесли рекорд 241 000 сотрудников в свои зарплаты в прошлом месяце.
Брюэр Беренберг упал на 2,6 % после того, как Карлсберг продался после двойного понижения.