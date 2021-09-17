Зарубежка

ФРАНКФУРТ – Европейский Центральный Банк сталкивается с призывом прекратить практику проведения закрытых заседаний с частным сектором после того, как главный экономист ЕЦБ Филипп Лэйн, согласно сообщениям, раскрыл неопубликованный прогноз инфляции на одном из таких мероприятий.

The Financial Times сообщила в четверг, что Лэйн раскрыл на частной встрече с немецкими экономистами, что ЕЦБ собирается достичь целевого уровня инфляции к 2025 году - информации, которая не была достоянием общественности и могла бы быть использована для того, чтобы сделать выводы о будущей траектории процентных ставок.

Доклад газеты был частично спорным ЕЦБ, центральным банком для 19 стран, которые делят евро.

Кристин Лагард, выдающийся член Европейского Парламента, заявила Рейтеру, что будет просить в письме в адрес президента ЕЦБ прекратить такие встречи.

ЕЦБ должен положить конец практике эксклюзивных встреч с частным сектором, где непрозрачно то, что они сказали, - сказала Джигольд Рейтер.

Представитель ЕЦБ не прокомментировал замечания Джигольда.

Доходы от правительственных облигаций зоны евро выросли, и евро восстановился после публикации доклада FT и не изменил ход после частичного отрицания. По словам FT, GGDGAR, Лэйн рассказал аудитории, что среднесрочный стандартный сценарий ЕЦБ показывает, что инфляция подскочила до 210 вскоре после окончания его трехлетнего периода прогнозирования. ЕЦБ оспаривает детали доклада, который он назвал неточным, а также заключение FT о том, что процентные ставки в зоне евро могут быть подняты в 2023 году

В разговоре с аналитиками он не сказал, что зона евро вскоре достигнет инфляции после окончания прогнозного горизонта ЕЦБ, - заявил в письменном заявлении в пятницу.

По вопросу о дате, упомянутой в документе, пресс-секретарь не прокомментировал его.

Джигольд, координатор зеленых в комитете Европейского парламента, который осуществляет надзор за ЕЦБ, сказал, что путаница показала, что подход ЕЦБ к общению был неудачным. Немецкий политик сказал, что вы не знаете, верить ли газете или человеческому посланию ЕЦБ.

Этот подход полностью провалился, и ЕЦБ должен изменить свою стратегию. Он сказал, что ЕЦБ должен либо вообще закрыть такие встречи, либо публиковать записи, чтобы избежать путаницы.

ЕЦБ увеличил свои экономические прогнозы на прошлой неделе, когда он также снизил скорость своих пандемических чрезвычайных покупок облигаций. В настоящее время инфляция составляет 22,2 в этом году, 1,7 % в следующем году и 1,8,5 % в 2023 году.

Центральный Банк пообещал не повышать процентные ставки до тех пор, пока инфляция не достигнет 280 задолго до конца своего прогнозного горизонта, обычно между двумя и тремя годами. Если через три года ставки увеличатся, тогда цены на денежные рынки увеличатся.

В начале этого года Лэйн был вынужден приостановить одну встречу с инвесторами сразу после политических встреч, частично из-за публичной критики подобных сделок. Но он все еще встречался с группами экономистов.

Лагард защищал онлайн www.ecb.gov в то время, когда президент Лагард защищал www.ecb.gov.uk. · обмен мнениями с представителями финансового сектора, в том числе с инвесторами, поскольку они помогают передавать политику центрального банка экономике.