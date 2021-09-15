ЕС заявляет, что необходимо укрепить силу против COVID - 19

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СТРАСБУРГ, Франция, 15 сентября Reuters : Темпы вакцинации против COVID - 19 необходимо ускорить, чтобы предотвратить пандемию непривитых, - сказал в среду исполнительный директор Европейского Союза, также призывая страны по всему миру усилить борьбу с изменением климата.

Второе состояние речи Урсула фон дер Лейена с тех пор, как она заняла пост президента Европейской комиссии, происходит через два года, которые испытывают устойчивость блока с пандемией коронавируса, резким экономическим спадом, напряжением по поводу Брексита и верховенством закона в восточных государствах-членах.

В своей обширной речи, в которой излагаются приоритеты блока на предстоящий год, фон дер Лейен также перечислил амбициозные цели, включая технологическую независимость ЕС, но предупредил, что следующий год станет еще одним испытанием характера. В конце августа 70 % взрослого населения ЕС были полностью вакцинированы от COVID-19. Это стало важной вехой после медленного начала, но при этом маскировало большие различия между странами ЕС.

Объявив о новом пожертвовании еще 200 миллионов доз вакцинации к середине следующего года для третьих стран - в дополнение к предыдущему взносу в 250 миллионов яб - фон дер Лейен заявила, что она также обеспокоена колебаниями уровня вакцинации среди стран ЕС.

Давай сделаем все возможное, чтобы это не превратилось в пандемию невакцинированных людей, - сказала она законодателям ЕС в Страсбурге, Франция.

Бывший министр обороны Германии поставил изменение климата во главу своей повестки, сделав смелые шаги к тому, чтобы ЕС достиг глобальной зеленой цели к 2050 году, наряду с цифровыми преобразованиями своей экономики.

Вон дер Лейен сказал, что ЕС удвоит свое международное финансирование для сохранения природы и прекращения биологического разнообразия, добавив : Мое послание сегодня заключается в том, что Европа готова сделать больше. Это поколение является поколением со совестью, они подталкивают нас идти все дальше и быстрее, чтобы справиться с климатическим кризисом, сказала она.

Она заявила, что ЕС увеличит свою финансовую поддержку, чтобы помочь более бедным странам бороться с изменением климата и приспособиться к его последствиям, объявив о планах выделить дополнительно 4 миллиарда евро до 2027 года.

Поскольку крупный дефицит чипов приводит к глобальной задержке в производственной деятельности, а несколько автопроизводителей вынуждены сокращать производство, фон дер Лейен заявил, что блок должен создать современную европейскую экосистему чипов, включая производство.

По ее словам, цифровая " - это проблема « сделайте или сломайте ».

По ее словам, в этом году экономика девятнадцати стран-членов ЕС вернется на допандемический уровень, а остальные страны последуют за ним в следующем году.

Вон дер Лейен носила маску, накрашенную в круг золотых звёзд флага ЕС, поприветствовав законодателей на собрании перед своей речью кулаками.

Критики говорят, что она не выполнила обещаний сделать Комиссию более геополитической, поскольку ЕС пытается утвердить свое влияние во внешней политике.