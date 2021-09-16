ЕС разрабатывает стратегию противодействия Китаю в Индо-Тихоокеанском регионе

Зарубежка

На этой фотографии, сделанной 28 октября 2015 года, флаги Европейского Союза дрожат возле штаб-квартиры Комиссии ЕС в Брюсселе, Бельгия. БРЮССЕЛЬ, 16 сентября Reuters - В среду Европейский Союз разработает официальную стратегию, чтобы усилить свое присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе и противостоять растущей мощи Китая ; однако решение Австралии отменить контракт на вооружение может осложнить сотрудничество.

Однако соглашение между США, Австралией и Великобританией об отказе от Индо-Тихоокеанского партнёрства, несмотря на снижение объемов торговли между Китаем, и официальное название французской подводной лодки стоимостью в 40 миллиардов долларов подорвало доверие между союзниками, - сказал министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан. Представитель главы внешней политики ЕС Йозеп Боррелл сказал, что блок не был информирован о партнерстве в сфере безопасности - и пытается узнать больше.

Мы должны будем обсудить это с государствами-членами, чтобы оценить последствия, как сказал Питер Стано на регулярном новостном брифинге.

Следуя первоначальному плану в апреле, ЕС сможет продемонстрировать в деталях, как он планирует углублять связи со своими союзниками в области цифровой, экологической и торговой политики, а также стремиться к развитию морского присутствия, чтобы сохранить

Дипломаты заявили, что план не был направлен против Китая, хотя посланники в Брюсселе признают, что Пекин, скорее всего, будет рассматривать его таким образом, по мере роста напряженности вокруг спорных территорий и морских зон, а также озабоченности по поводу наращивания военной мощи Китая.

Показ силы и усиление напряженности в региональных горячих точках, таких как Тайваньский пролив и Южно-Китайское мореКитайское море, может оказать прямое влияние на европейскую безопасность и процветание, согласно более раннему проекту плана.

Этот план может означать лучшую дипломатию ЕС по индо-тихоокеанским вопросам, увеличение численности персонала и инвестиций ЕС в регион, а также присутствие сил безопасности, например, доставку судов через Южно-Китайское мореКитайское море или направление европейцев на австралийское патрулирование.

Помимо этого, Европейский парламент проголосовал 570 за, 61 против, при 40 воздержавшихся, за то, чтобы надавить на правительства стран ЕС за смешанную стратегию в отношении Пекина, борясь с нарушениями прав человека в Китае, одновременно борясь с торговлей и здравоохранением.