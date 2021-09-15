ЕС планирует создать цифровую « экосистему »
СТРАСБУРГ, 15 сентября « Рейтер » : Европейская комиссия объявила о планах создания новой « экосистемы чипов » в среду, чтобы сохранить конкурентоспособность и независимость ЕС после того, как глобальный дефицит полупроводников продемонстрировал опасность полагаться на азиатских и американских поставщиков.
Средства массовой информации – это цифровая проблема, возникшая из-за размолвки, - сказал в среду президент Комиссии Урсула фон дер Лейен в своей политической речи в Европейском парламенте в Страсбурге.
Цель сотрудничества – создать современную европейскую экосистему чипов, включая производство. Это гарантирует нашу безопасность поставок и будет способствовать развитию шатких рынков новых технологий. Нехватка полупроводников представляла собой один из самых больших рисков для ЕС, который отскочил от последствий пандемии COVID-19 Комиссия в прошлом году обнародовала планы инвестировать пятую часть из своего фонда восстановления COVID-19 750 миллиардов евро в цифровые проекты.
Вон дер Лейен выразил сожаление по поводу того, что зависимость ЕС от Китая привела к появлению чипов и снижению его доли в цепочке поставок, начиная с проектирования и заканчивая производственными мощностями.
Тем не менее, препятствия на пути наращивания потенциала европейских чипов включают в себя доступ к редкоземельных минералам за пределами блока и нежелание компаний делать огромные инвестиции, если они не смогут управлять заводами на полную мощность для повышения их доходности.