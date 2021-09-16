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Сибирь", "Частное учреждение в Санкт-Петербурге по административной поддержке реализации программ и проектов Совета Министров Северных Стран", Межрегиональная общественная организация Информационно-просветительский центр "Мемориал", Межрегиональная общественная правозащитная организация "Человек и Закон", Фонд поддержки свободы прессы, Санкт-Петербургская общественная правозащитная организация "Гражданский контроль", Калининградская региональная общественная организация "Правозащитный центр", Региональная общественная организация "Общественная комиссия по сохранению наследия академика Сахарова", Некоммерческое партнерство "Институт региональной прессы", Частное учреждение "Информационное агентство МЕМО. РУ", Фонд "Институт Развития Свободы Информации", Калининградская региональная общественная организация "Экозащита!-Женсовет", Фонд содействия защите прав и свобод граждан "Общественный вердикт", Межрегиональная общественная организация Правозащитный Центр "Мемориал", Евразийская антимонопольная ассоциация.
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Египет сохранит самую высокую реальную процентную ставку в мире в четверг

Электрон Сыроежкин
16 сентября, 2021 07:25
2 мин
Электрон Сыроежкин
16 сентября, 2021 07:25
2 мин
https://rusplt.ru
Русская планета
Эта новость сгенерирована нашим новым сотрудником – роботом Электроном. Он еще только учится работать с текстом, процесс этот не быстрый, и дается нашему коллеге не сразу. Но он старается и постоянно делает успехи. Не судите его строго. Он работает на перспективу. Мы постоянно улучшаем качество его работы по мере возможностей, чтобы в будущем у нас в редакции работал настоящий профессионал своего дела.

Блумберг - Египет, похоже, собирается сохранить самую высокую процентную ставку в мире в четверг, готовясь к самозащите от потенциального воздействия сворачивания деятельности Федеральной резервной системы США на развивающиеся рынки.

После сокращения общей суммы в 400 базисных пунктов в прошлом году Центральный банк будет учитывать ожидаемое ужесточение политики в странах с высокой индустриальной экономикой, шаги, которые могут подорвать привлекательность долга североафриканской страны в местной валюте для иностранных инвесторов.

Все 13 экономистов, опрошенных Блумбергом, предсказывают, что Комитет по денежно-кредитной политике сохранит базовую ставку по депозитам на уровне 8,25 % и ставку кредитования на уровне 9,25 % на седьмом совещании подряд.

НЬЮ-ЙОРК : Дьявол в сигнале ФРС Тапер, а не в деталях.

На фоне неопределенности на глобальном фронте и в значительной степени стабильной внутренней инфляционной среды, мы ожидаем, что процентные ставки будут удерживаться до июня 2022 года, сказал Мохамед Абу Баша, глава макроэкономического исследования в базирующемся в Каире инвестиционном банке EFG Hermes. В то время как в последних отчетах о работе в США поднимаются вопросы о том, когда произойдет прекращение прений, ФРС, вероятно, будет продолжать беспокоиться по поводу следующего шага ФРС, сказал он.

Египет предлагает самую высокую реальную процентную ставку - разницу между его ключевой политикой и инфляционными ставками - среди более чем 50 стран, отслеженных Блумбергом. Это ранжирование сделало свой долг фаворитом для местных инвесторов, владеющих примерно 33 миллиардами долларов в иностранных облигациях и векселях, важным буфером для американской экономики, поскольку туризм ожидает полного восстановления после пандемии коронавируса.

По словам Абу Баша, снижение ФРС процентных ставок возвестит начало конца ситуации с низкими процентными ставками, которая помогла развивающимся рынкам в течение последнего десятилетия. Разворот создаёт некоторые проблемы для ЭМ, особенно тех, которые в значительной степени зависят от двойного притока капитала для финансирования дефицита своего капитала. Есть ли у Египта на опыте уверенность, чтобы справиться с ФРС Тапер, говорит министр?

Местная инфляция сумела преодолеть рост мировых цен и, вероятно, останется в пределах целевого диапазона 5-9 % Центрального банка в этом году. В то время как теоретически это дает властям возможность произвести свое первое сокращение в 2021 году, аналитики видят, что проблемы ФРС имеют приоритет.

Высокая доходность продолжает привлекать офшорные портфельные потоки, которые, вероятно, останутся важнейшим источником финансирования до тех пор, пока давление на текущий счет не ослабит, - сказал в записке Саймон Уильямс, главный экономист HSBC Holdings Plc по Центральной Восточной Европе, Ближнему Востоку и Африке.

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Комитет по денежно-кредитной политике ( Соединенное Королевство )
Саймон Уильямс ( Актор )
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