Египет сохранит самую высокую реальную процентную ставку в мире в четверг

Зарубежка

Блумберг - Египет, похоже, собирается сохранить самую высокую процентную ставку в мире в четверг, готовясь к самозащите от потенциального воздействия сворачивания деятельности Федеральной резервной системы США на развивающиеся рынки.

После сокращения общей суммы в 400 базисных пунктов в прошлом году Центральный банк будет учитывать ожидаемое ужесточение политики в странах с высокой индустриальной экономикой, шаги, которые могут подорвать привлекательность долга североафриканской страны в местной валюте для иностранных инвесторов.

Все 13 экономистов, опрошенных Блумбергом, предсказывают, что Комитет по денежно-кредитной политике сохранит базовую ставку по депозитам на уровне 8,25 % и ставку кредитования на уровне 9,25 % на седьмом совещании подряд.

НЬЮ-ЙОРК : Дьявол в сигнале ФРС Тапер, а не в деталях.

На фоне неопределенности на глобальном фронте и в значительной степени стабильной внутренней инфляционной среды, мы ожидаем, что процентные ставки будут удерживаться до июня 2022 года, сказал Мохамед Абу Баша, глава макроэкономического исследования в базирующемся в Каире инвестиционном банке EFG Hermes. В то время как в последних отчетах о работе в США поднимаются вопросы о том, когда произойдет прекращение прений, ФРС, вероятно, будет продолжать беспокоиться по поводу следующего шага ФРС, сказал он.

Египет предлагает самую высокую реальную процентную ставку - разницу между его ключевой политикой и инфляционными ставками - среди более чем 50 стран, отслеженных Блумбергом. Это ранжирование сделало свой долг фаворитом для местных инвесторов, владеющих примерно 33 миллиардами долларов в иностранных облигациях и векселях, важным буфером для американской экономики, поскольку туризм ожидает полного восстановления после пандемии коронавируса.

По словам Абу Баша, снижение ФРС процентных ставок возвестит начало конца ситуации с низкими процентными ставками, которая помогла развивающимся рынкам в течение последнего десятилетия. Разворот создаёт некоторые проблемы для ЭМ, особенно тех, которые в значительной степени зависят от двойного притока капитала для финансирования дефицита своего капитала. Есть ли у Египта на опыте уверенность, чтобы справиться с ФРС Тапер, говорит министр?

Местная инфляция сумела преодолеть рост мировых цен и, вероятно, останется в пределах целевого диапазона 5-9 % Центрального банка в этом году. В то время как теоретически это дает властям возможность произвести свое первое сокращение в 2021 году, аналитики видят, что проблемы ФРС имеют приоритет.

Высокая доходность продолжает привлекать офшорные портфельные потоки, которые, вероятно, останутся важнейшим источником финансирования до тех пор, пока давление на текущий счет не ослабит, - сказал в записке Саймон Уильямс, главный экономист HSBC Holdings Plc по Центральной Восточной Европе, Ближнему Востоку и Африке.