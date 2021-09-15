Японские акции падают по мере того, как инвесторы получают прибыль после митинга
ТОКИО, 15 сентября - китайские акции отступили от тридцатилетнего пика, нанесенного на предыдущей сессии, когда инвесторы получили прибыль после сильного митинга в течение последних двух недель, а японские проблемы с регулированием тащили компанию SoftBank и акции собственности.
Средний показатель Никкея упал на 0,52 % до 30 511. Во вторник он поднялся выше своего пика в феврале, достигнув 307 795 78 - самый высокий уровень с августа 1990 года.
Однако Никкей является сильным настроением, которое демонстрирует Никкей, когда рынок закрывается выше своего уровня открытости в течение 12 дней подряд.
Японский митинг фондового рынка набрал обороты с 3 сентября, когда премьер-министр Йосихида Суга объявил о своем намерении уйти в отставку, что укрепило надежды на новый пакет стимулов для министра вакцины Таро Коно, теперь рассматривается в качестве ведущего кандидата на руководящие выборы ЛДП правящей Либерально-демократической партии 29 сентября.
Рынок поднялся слишком быстро, и инвесторы хотят увидеть исход гонки ЛДП сейчас. В то время как Коно, похоже, считают реформистом, не совсем понятно, какую экономическую политику он примет, сказал Наойя Ошикубо, старший экономист в Sumitomo Mitsui Trust Asset Management.
Мягкая Bank Group потеряла 5,8 %, взвешенная тревогами по поводу своего контакта с Alibaba и другими китайскими технологическими фирмами, по мере того как Пекин повысил регулирование в этом секторе.
Строители недвижимости были худшим субиндексом, с падением на 2,2 %. Некоторые аналитики приписали слабость к побочному эффекту из-за проблем в китайских акциях недвижимости.
Многие японские поставщики Apple упали во вторник, когда производитель iPhone представил свой iPhone 13, что привело к сокращению их акций.