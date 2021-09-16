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Зарубежка
Япония заплатит премию в размере 220 долларов за тонну при поставках алюминия
16 сентября, 2021 12:35
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Русская планета
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ТОКИО, 16 сентября – Японский алюминий-покупатель согласился выплатить мировому производителям премию в размере 220 долларов США за тонну по сравнению с базовой ценой на поставки в октябре-декабре, превысив 19 % по сравнению с текущим кварталом, две страны, непосредственно участвующие в переговорах о ценах.
Эта цифра выше, чем $ 185 за тонну, установленную в июле-сентябре, и означает пятое ежеквартальное увеличение подряд. Однако он ниже первоначальных предложений в размере 230-250 долларов, сделанных производителями.
Япония является крупнейшим импортером первичного металла, и премии за легкие поставки металла она соглашается платить каждый квартал по базовой цене на металл LME, установленной для региона.
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