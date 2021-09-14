Япония, Южная Корея, проводит переговоры по ядерной программе Северной Кореи

Зарубежка

Северокорейская ядерная программа была проведена во вторник лучшими ядром из Японии, США и Южной Кореи, чтобы обсудить, как обуздать ракетные и ядерные программы Пхеньяна через день после того, как Северная Корея сообщила, что она провела новое ракетное испытание дальнего действия https://www.reuters.com Государственные СМИ Северной Кореи объявили в понедельник, что это были результаты испытаний ядерной крылатой ракеты дальнего радиуса действия, которая, по словам аналитиков, может стать первым таким оружием в стране с высоким потенциалом.

Последние события в Северной Корее напоминают о важности тесного общения и сотрудничества между тремя странами, Сунг Кимом, специальным посланником США по КНДР, сообщил о своем вступительном слове в своем заявлении, используя инициалы Корейской Народно-Демократической Республики, ее официальное название.

Три страны обсуждали пути выхода из противостояния с Северной Кореей по поводу ее ядерного оружия и программ баллистических ракет, которые привели к международным санкциям.

Встретившись со своим южнокорейским коллегой Такехиро Фунакоши и японским коллегой Но Кью Дуком, Ким заявил, что Вашингтон остается открытым для дипломатии, чтобы заняться вопросами Северной Кореи.

Белый дом сказал, что они все еще готовы к сотрудничеству с Пхеньяном, несмотря на недавние ракетные испытания, но президент США Джо Байден не проявил готовности ослабить санкции.

Пхеньян заявил, что не видит никаких признаков изменений в политике со стороны Соединенных Штатов, ссылаясь на такие вопросы, как санкции, а также совместные военные учения с Южной Кореей, которые, по его словам, готовятся к нападению.

В то время как Япония является близким военным и экономическим союзником как Японии, так и Южной Кореи, отношения между азиатскими соседями часто были натянуты на темы, включая споры о суверенитете, оккупацию Японией Корейского полуострова в 1910-45 годах и военную историю.