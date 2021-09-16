Япония снижает экономические прогнозы впервые за четыре месяца

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ТОКИО-Рейтер - Япония впервые за четыре месяца сократила свои экономические перспективы в связи с всплеском COVID – 19 случаев разрушили глобальные цепочки поставок производителей и ослабили доверие потребителей.

В ежемесячной оценке, утвержденной кабинетом министров в четверг, правительство указывало на зарубежные и внутренние вирусные ситуации, как на очевидные риски для восстановления экономики страны.

Экономика продолжала поддерживать острые условия коронавируса из-за экономики, но темп замедлился, как сообщило правительство в своем докладе за сентябрь 2015 года.

Среди ключевых экономических элементов власти впервые за три месяца понизили свои взгляды на производство, а частное потребление – во второй раз за 17 месяцев.

Автомобильное производство ослабло в последнее время, так как дефицит поставок запчастей из-за вспышек COVID-19 в Юго-Восточной Азии оказал существенное воздействие на автопроизводителей, о чем правительственный чиновник сообщил репортерам еще до того, как кабинет одобрил доклад.

Наряду с нехваткой чипов и замедлением восстановления экономики в крупных экономиках, таких как Китай, правительственный доклад поднимает вопрос о возможности сокращения производства в других секторах, помимо автопроизводителей.

В отчете говорится, что снижение продаж новых автомобилей и бытовой электроники в стране показало, что потребители становятся более осторожными и сохраняют свои кошельки привязанными не только к услугам, но и к товарам.

Правительство изменило свою точку зрения на дома, особенно учитывая растущий спрос на пригородные дома и арендуемые помещения в городах.

Понижение общей экономической перспективы отражает замедление экономического восстановления Японии, а не изменение направления, по словам правительственного чиновника, подчеркивая, что основы экономики - домашние хозяйства и корпоративные доходы - остаются прочными.

Отчет приходит всего за несколько недель до окончания срока премьер-министра Йосихиды Суги, как он объявил ранее в этом месяце, что он больше не будет участвовать в гонке за лидерство в своей правящей партии.

В то время как экономисты сократили использование https://www.reuters.org. COM World Asia-Pacific Japans-q 3 - прогнозируемый рост - больше, чем в два раза выше - эффект 2021 - 09 - 14 - Новая Зеландия - Воздействие - 2021 - 09 - 14 - их прогнозы на третий квартал производства для замедления роста, следующему лидеру правящей партии и, следовательно, Японии, будет поручено обеспечить более быстрое восстановление третьей крупнейшей экономики в мире до всеобщих выборов, которые должны состояться.

Правительство выпустит предварительную оценку валового внутреннего продукта Японии в третьем квартале на 15 ноября.