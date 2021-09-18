Япония предпримет шаги для обеспечения безопасности цепочек поставок полупроводников: Nikkei
ТОКИО, 18 сентября Reuters - Лидеры Соединенных Штатов, Японии, Индии и Австралии предпримут шаги по созданию безопасных полупроводниковых цепочек поставок, когда они встретятся на следующей неделе в Вашингтоне, - ежедневная газета Nikkei заявила в субботу, сославшись на проект совместного заявления.
Джо Байден будет принимать первый лично саммит лидеров стран, которые стремились расширить сотрудничество, чтобы оттолкнуть назад растущую напористость Китая.
В проекте говорится, что для создания устойчивых цепочек поставок четыре страны идентифицируют свои полупроводники и проверяют уязвимость, по словам Никкея, без раскрытия того, как он получил этот документ.
В заявлении также говорится, что использование передовых технологий должно основываться на принципе уважения прав человека, согласно газете на ее веб-сайте.
В проекте не назван Китай, но этот шаг направлен на предотвращение использования Китаем технологий для поддержания авторитарного режима, распространяющегося по всему миру, сказал Никкей.
Соединенные Штаты и Китай расходятся во мнениях по некоторым вопросам, включая торговлю и технологии, в то время как Байден в апреле заявил, что его страна и Япония, союзник США, будут инвестировать вместе в такие области, как 5 G и цепочки поставок полупроводников.
Не было сразу японских министров, которые могли бы прокомментировать это в министерстве иностранных дел.