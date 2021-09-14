Whirlpool дает работникам прививочную премию в 1000 долларов

Зарубежка

Новый стимул к вакцинации, поддерживаемый Whirlololool для CNN, подчеркивает то, как корпоративная Америка пытается завоевать работников, работающих на вакцине, в своей рабочей силе.

Премиальные за вакцинацию приходят по мере того, как администрация Байдена готовит чрезвычайное правило, которое потребует от крупных компаний, таких как Whirlpole, чтобы убедиться, что вся их рабочая сила вакцинирована или что не вакцинированный персонал подвергается еженедельному тестированию. Официальные лица Байдена говорят, что компании, которые не соблюдают требования договора, могут столкнуться с штрафом до 14,000 долларов США за каждое нарушение.

Whirlpool уже предлагал сотрудникам более низкий стимул к вакцинации, но увеличил его до 1000 долларов на прошлой неделе.

Представитель компании Чад Паркс сообщил, что повышенная премия за вакцинацию будет применяться к работникам, которые ранее не были вакцинированы, а только недавно вакцинированы. Он отказался говорить о том, как много было сделано для предыдущего стимула.

Здоровья и безопасность наших сотрудников остаются нашим главным приоритетом, сказал Вирлупул в заявлении. На протяжении всей этой пандемии они неустанно работают на благо наших клиентов, которые больше чем когда-либо зависят от нашей продукции, чтобы чистить, готовить и предлагать надлежащую пищу и лекарства в своих домах. Мы работаем над тем, чтобы гарантировать, что мы сможем это сделать. Стимул против вакцины в 1000 долларов со стороны Whirlpole совпадает с тем, который был запущен ранее этим летом Anguard, одним из крупнейших менеджеров активов. Стимул в размере 1000 долларов применяется к примерно 16 500 американским служащим компании, которые к 1 октября демонстрируют доказательства вакцинации и появляются, когда у компании её нет. Ряд других компаний предложили менее скромные стимулы для вакцинации. Компания Bolthouse Farms заявила, что вакцинированные сотрудники получат единоразовую оплату в 100 долларов, в то время как Крогер получит премию в 500 долларов.