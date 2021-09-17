Walgreens передаст фармацевтам 1250 долларов
Reuters - Walgrens Boots Alliance Inc вручит единоразовую премию в размере $ 25000 своим полный рабочий фармакологам и $ 1000 частично фармакологам, как сказал в пятничную цепочку лекарственных магазинов в пятницу, когда крупные розничные фирмы пытаются удержать людей в условиях острой нехватки рабочей силы.
Компания заявила, что сертифицированным или будущим сертификациям аптечным техников, которые несут ответственность за управление гриппом и вакцинами против COVID-19, будет награда в размере 1 700 песо в течение шестимесячного периода удержания.
Пандемия COVID-19 привела к общенациональной нехватке рабочей силы, которая привела к корпоративному повышению заработной платы и стимулов для работников в преддверии предстоящего сезона праздника.
Walgreens, CFR и другие розничные фармацевтические фирмы, которые планируют предложить расширяющие вакцины против COVID-19, также, вероятно, будут иметь больше трафика между ноябрем и январем, увеличивая потребность в сохранении работников для удовлетворения этого спроса.
Компания заявила, что поднимет минимальную заработную плату для своих сотрудников до 1500 долларов США в час начиная с 30 октября прошлого года. Американские розничные и ресторанные компании, такие как Walmart и Chipotle Mexican Grill, также повысили часовую заработную плату для работников.
Компания заявила, что она также предоставляет 200000 долларовым наличникам My Walgreens для любого сотрудника, который будет полностью вакцинирован от COVID 19 на ноябрь 30.
Walgrens заявила, что большинство сотрудников получили прививки от COVID-19, и было обязательным, чтобы сотрудники вспомогательного офиса были вакцинированы или были включены в регулярную программу тестирования, чтобы соблюдать постановления правительства.