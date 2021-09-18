ВВС Тайваня высадились, чтобы освободить самолеты, вошедшие в зону ПВО

Зарубежка

Тайвань - 17 сентября - военно-воздушные силы Тайваня сражались за освобождение 10 китайских самолетов, которые вошли в его зону ПВО, - заявил тайваньское Министерство обороны на следующий день после того, как остров объявил о повышении военных расходов на сумму в 900 миллиардов долларов, чтобы противостоять угрозе со стороны Китая.

Подконтрольный Китаю Тайвань жаловался на повторяющиеся миссии военно-воздушных сил Китая в непосредственной близости от демократически управляемого острова, часто в юго-западной части его зенитно-ракетной зоны вблизи контролируемых Тайванем островов Пратас.

По словам министерства Тайваня, в последней китайской миссии участвовали 6 J - 16 и 2 J-11, а также один противоподводной и один разведывательный самолет.

Тайвань послал боевые самолеты для наблюдения за китайскими самолетами, в то время как ракетные системы были развернуты для их предупреждения, заявило Министерство.

Китайские бойцы летели в районе, близком к филиппинской границе, в то время как противосушливый и разведывательный самолет вторгся в Ла-Манш, который отделяет Тайвань и Тайвань, согласно карте, выпущенной министерством.

Военные корабли, самолеты раннего предупреждения и бомбардировщики были задействованы в патрулировании и учениях в пятницу, нацеленных на улучшение совместного боевого потенциала китайских военных в этом районе, - заявил в своем заявлении в субботу представитель китайского Восточного командования Театр.

Инцидент начался через день после того, как Тайвань предложил повысить военные расходы https ‘ reuters.gov / tatabanes-amstramflyer.ix.ix............ com World asia-masitative taiwan-proposites - дополнительные 87-бюро оборонной защиты - сокращение расходов - 5 лет - 2021 - 09-16 млрд. в течение следующих пяти лет, в том числе на новые ракеты, предупреждая о настоятельной необходимости модернизации оружия перед лицом серьезной угрозы со стороны Китая.

Китайские патрули и учения также затронули вопрос транзита американской эсминки в тайваньском проливе в пятницу, которую ВМФ США назвали обычным проходом через международные воды.

В субботу командование восточного театра, которое находится за границей в восточной части Китая, заявило в отдельном заявлении, что американская армия Барри будет следить за всем своим курсом.

Как сказал в пятницу премьер-министр Тайваня Су Цэнчхан, правительство было вынуждено серьезно отнестись к этой угрозе со стороны Тайваня.

По его словам, китайские коммунисты постоянно настроены против нас.

Оборонные расходы Тайваня основаны на защите национального суверенитета, национальной безопасности и национальной безопасности. Он добавил, что должна быть лучшая подготовка, чтобы не было никакой войны.

Со своей стороны, министр иностранных дел Китая Джозеф Ву напал на министра иностранных дел Тайваня за комментарии на этой неделе, на которых он утверждал, что Тайвань является морской крепостью https : http.03.www.reuters.org / китайский язык / com World Asia-Pacific Taiwan-is - морская крепость против китайской - министр-звёзды - китайская аудитория - 2021 - 009-15, блокирующая расширение Китая в Тихоокеанском регионе.

Цель У Цзиньтао заключается в том, чтобы смутить общественное мнение, сфальсифицировать заявление с антикитайскими иностранными силами, которые сказали в заявлении « Тайванйское управление по связям с Тайванем ».