Вудсид отдает $ 3.9 B Обязательства БПЗ по выводу нефти и газа из обращения

Зарубежка

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Вудсид, передав неожиданно небольшой вклад в $ 3,9 млрд, BHP Group в слиянии нефти MELBURNE Reuters - Вудсид передаст менее чем ожидалось $ 3,9 млрд в обязательствах по выводу нефти и газа Вудсиду, когда он слияет свой нефтяной бизнес с независимым австралийским производителем газа.

Доля Вудсайда подскочила на 6.5 % после того, как эта цифра была раскрыта в ежегодном отчете BHP во вторник, превысив показатели 4 % среди его коллег.

Давно ожидаемый номер положения об отказе от нефти BHPP BHP был обнародован, что ниже того, что мы боялись, как сказал в записке аналитик Credit Suisse Sale Kavonic.

По данным BHP, его нефтяными активами были сооружения и оборудование, а также закрытие и восстановление примерно в 11,9 млрд и 3,9 млрд. долл., соответственно. Когда в августе было объявлено о слиянии, инвесторы подняли вопросы, так как Вудсид отказался раскрыть обязательства по восстановлению, взятые на себя при установлении условий сделки с нефтяным бизнесом BHP, для создания глобальной компании « Топ-10 », которая является независимой нефтегазовой компанией.

Меры по восстановлению нефтегазовых месторождений, которые представляют собой оценку стоимости очистных платформ и трубопроводов, а также удаление участков в конце их жизни, составляют около одной трети от общего объема обязательств БПЗ по закрытию и восстановлению в размере 11,9 млрд. долл. США за все свои активы.

Кавоник сказал, что предположил, что Вудсид может унаследовать от $ 5 до $ 7 млрд в обязательствах по выводу из эксплуатации в результате слияния с нефтяным подразделением BHP, которое включает активы в Австралии, Мексиканском заливе, Тринидаде и Тобаго и Алжире.

По оценкам BHP, обязательства BHP в одном только Австралийском Басс-проливе составят 3,4 миллиарда долларов.

Как только будут приняты во внимание налоговые льготы, фактическая стоимость вывода войск может быть ниже 0,1 млрд. долл. США, как сказал Кавоник, добавив, что эти затраты могут быть перенаправлены через переоборудование объектов для таких видов деятельности, как улавливание и хранение углерода или оффшорный ветер в будущем.