Всемирный банк прекращает работу над отчетом Doing Business в связи с расследованием нарушений

Зарубежка

ВАШИНГТОН, 16 сентября Reuters - Группа Всемирного банка заявила в четверг, что прекратила публикацию своего доклада Doing Business Report on Country Investment Climates после того, как исследовала нарушения в данных, процитировала чрезмерное давление со стороны высокопоставленных должностных лиц банков, включая тогдашную главу исполнительной власти Кристалину Георгиеву, чтобы повысить рейтинг Китая в 2017 году.

Всемирный банк в своем заявлении сказал : www.worldbank.org. opg en News report 2021 09 16 World Bank Group to come-doing - доклад о том, что решение было принято после отчетов о внутренней ревизии, затронул этические вопросы, в том числе поведение бывших членов правления, а также нынешних и / или бывших банковских сотрудников, и расследование совета, проведенное юридической фирмой WilmerHale.

Отчет Wilmer Hale https://docs.worldbank.com / Wilmer Hale. Также было сказано, что Георгиева, в настоящее время международный содиректор Международного валютного фонда, и ключевой советник оказывали давление на персонал, чтобы он внес определенные изменения в данные Китая и повысил свое ранжирование в то время, когда банк искал поддержку со стороны Китая для нового увеличения капитала.

Рейтинг Китая в докладе Doing Business 2018, опубликованном в октябре 2017 года, вырос на семь мест до 78 мест после того, как были внесены изменения в методологию данных, по сравнению с первоначальным проектом доклада.

В Докладе о деловом бизнесе оценивается нормативно-правовая среда, легкость стартапов бизнеса, инфраструктура и другие меры по изменению климата в бизнесе.

Я принципиально не согласен с выводами и интерпретациями расследования нарушений в данных, поскольку это связано с моей ролью в докладе МВФ « Ведение бизнеса » за 2018 год Георгиева, которое было сказано в заявлении Всемирного банка. Она добавила, что встретилась с исполнительным советом МВФ для обсуждения этого вопроса.

В отчете WilmerHale также приводились нарушения в данных, использованных для определения рейтинга Саудовской Аравии и Азербайджана в докладе Doing Business 2020, опубликованном в 2019 году, но не было обнаружено никаких доказательств того, что какие-либо члены канцелярии президента или исполнительного совета банка были вовлечены в эти изменения.

Начиная с нового подхода к оценке делового климата, Всемирный банк заявил в заявлении.