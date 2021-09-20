Врачи в Таиланде начнут делать COVID - 19 бустерных уколов по коже

Зарубежка

БАНГКОКИК, 20 сентября Reuters - Врачи Таиланда получили возможность начать давать COVID - 19 ударов по коже, вместо того, чтобы влить их в мышцы, - заявил в понедельник чиновники в попытке усилить иммунитет и увеличить поставки вакцин.

Министр здравоохранения Ахунтин Шарнвиракул заявил, что этот метод, который начали искать врачи на https : www.reuters.co.uk / health. com World Asia-Pacific Thailand, обнаруживающая вакцины от инъекции коронавируса под кожей - 2021 - 08 - 19 в прошлом месяце, могла бы быть использована по усмотрению медицинских специалистов при условии, что она была подкреплена доказательствами.

Чалермпонг Суконтафон, директор больницы Вахира в Пхукете, сказал, что его больнице дали зеленый свет, чтобы использовать эту технику с пятницы, поскольку испытания показали, что она вызвала похожий иммунный ответ на нормальный метод.

Чалермпун рассказал Рейтеру, что одна внутридоза может быть использована для пяти вливаний вакцин.

Население Пхукета было одним из первых вакцинированных в Таиланде, в качестве предварительного условия для открытия острова для иностранных туристов в июле.

Начиная с апреля по https : www.reuters.com / UFT-conduction.html com com, мы-Здоровье-Coronavirus-Thailand-Tourcurust IdUSKBN 2 BS предъявили две дозы китайской вакцины, для которой в нескольких странах были выпущены расширительные снимки других вакцин из-за опасений по поводу их устойчивости к варианте Delta COVID-19.

Таиланд перешел к нетрадиционным подходам из-за недостатка поставок, несмотря на то, что на местах была создана вакцина от астразенки.

До сих пор только 21 % из 72 миллионов человек, живущих в стране, были полностью вакцинированы.

Власти также решили ввести отдельные снимки вакцины Астраценека, а затем и китайскую вакцину, метод, который еще предстоит утвердить в другом месте.

Таиланд сообщил о более чем 1,4 миллионах инфекций и о 15,000 смертей, большинство из которых было с апреля этого года.