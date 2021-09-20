Вот каково это видеть полнолуние

Зарубежка

Есть ли какие-нибудь научные открытия во вселенной, которые делают это возможным?

По мере приближения сезона падения и наступления более холодной температуры, есть светлое светлое звено, которое можно посмотреть - в прямом смысле - по мере того, как 20 сентября вырисовывается луна сбора урожая с огромным количеством света на поверхности земли

Полнолуние, известное как луна урожаев, которая традиционно давала фермерам больше времени, чтобы собирать свои летний урожай в ночь, появится в понедельник вечером вскоре после заката.

Как правило, луна поднимается вокруг заката и примерно через 50 минут каждый день, согласно EarthSky. Однако, когда полнолуние происходит около осеннего эквинокса, как и луна собирает урожай, луна поднимается ближе к времени заката, создавая темно-снежный свет на несколько ночей подряд.

Урожай луна кажется больше и ярче, чем другие полнолуние, и это потому, что эта луна физически ближе к горизонту. Эта луна дает иллюзию размера, несмотря на то, что она не больше других полнолуний.

Это был год необычайной небесной активности, с редкой третьей полной луной, известной как синяя луна, которая появилась в конце августа. Как правило, сезон имеет три полных луны, однако в этом году будет четыре, которые будут происходить только за один сезон, между июньским состоянием и сентябрем эквинокса.

В течение оставшейся части 2021 года вы, возможно, сможете уловить эти события в пространстве и небе в зависимости от вашего местоположения.

Полные луны и их имена, согласно Альманаку Старого Фармера :

По данным « Старого фермера Альманака » : Солнце и лунный затмение.

Ноябрь 1931 года - частичное затмение луны, которое люди в Северной Америке и на Гавайях будут видеть между 1 час на восток и 7 : 06 час на восток.

Декабрь 1968 года Общее затмение, видимое для жителей Фолклендских островов, южной части Африки, Антарктики и юго-восточной Австралии ( с востока 162 )

Когда планеты будут видны?

Согласно исследованию планетарного гида Альманака, у « Skywarders » будет множество возможностей для обнаружения планет в течение определённых утренний и вечеров в течение остальной части 2021 года.

Можно увидеть большинство из них - за исключением Нептуна - с обнажёнными глазами, но бинокль или телескоп могут обеспечить лучший вид.

Утреннее небо будет ярче, с присутствовать с 18 октября по 1 ноября. Она будет сиять в ночное небо до 27 сентября и 29 ноября - 31 декабря.

Венера, наш ближайший сосед в солнечной системе появится в западном небе ночью до 31 декабря. Это второй самый тёплый объект в небе после луны.

Марс делает свой красочный вид на утреннем небе с 24 ноября по 31 декабря.

Юпитер - третья по величине планета в нашей солнечной системе и самый большой объект в нашем небе. Поищите его по вечерам до 31 декабря.

Кольца Сатурна видны только через телескоп, но сама планета все еще можно увидеть вечером невооруженными глазами до 31 декабря.

Бинокуляр или телескоп помогут вам обнаружить зеленый свет Урана по утрам 3 ноября и вечера с 4 ноября по 31 декабря. По вечерам Нептун будет виден через телескоп с видимостью до 31 декабря. Она будет самой яркой вплоть до 8 ноября 2010 года.